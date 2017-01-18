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18 января 2017, 12:23 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Найджел Доус: У Астаны есть всё, чтобы принять Матч Звёзд

Нападающий «Барыса» Найджел Доус в интервью официальному сайту КХЛ поделился своими ожиданиями от предстоящего участия в Матче Звёзд, а также высказал мнение, что столица Казахстана тоже давно заслужила принять у себя это мероприятие.

Нападающий <span class=error>Барыса</span> <span class=error>Найджел</span> <span class=error>Доус</span> в интервью официальному сайту <span class=error>КХЛ</span> поделился своими ожиданиями от предстоящего участия в Матче Звёзд а также высказал мнение что столица Казахстана тоже давно заслужила принять у себя это мероприятие. Увеличить
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— Участвовать в Матче Звёзд — это очень круто. Приятно находиться среди лучших игроков лиги. Жду отличного шоу! Думаю, организаторы в Уфе подготовили яркую программу. Посмотрим, чем они всех нас удивят. Новый формат — это новый опыт. Больше катания, больше шансов проявить себя, показать свои возможности. Естественно, это добавит больше спортивного интереса, придётся попотеть. Ни с Фёдором Канарейкиным, ни с Алексеем Бадюковым мне никогда не доводилось общаться лично. Но на Матче звёзд главное — веселье, на таких мероприятиях тренерской работы мало. Привлечение спортивных комментаторов — это тоже что-то новенькое от лиги, думаю, будет весело и им, и зрителям. И вообще, это же весёлый праздник хоккея, тут нужно забыть о серьёзности.

Знаете, каждый Матч Звёзд оставляет много ярких воспоминаний. Это честь для любого игрока — быть частью такого праздника для любителей хоккея и КХЛ. Но приятнее всего, что во время таких событий и мы, и болельщики забываем о каких-то гонках, конкуренции, а просто получаем кайф от того, что любим хоккей. Правда, готовить «фишки», как-то креативить — это не моё. Но у нас много творческих ребят в каждом дивизионе, и думаю, «фишек» будет достаточно. Никто не заскучает!

С чем для меня ассоциируется Уфа… Уже много раз здесь был с «Барысом». Это хоккейный город, всегда много болельщиков на трибунах, красивая арена. Приятно будет погостить в Уфе несколько дней. В качестве подарков родным и друзьям привезу фирменные сувениры Матча звёзд. По поводу того, где ещё бы хотел поучаствовать в Матче Звёзд — у Астаны есть всё, чтобы принять такое мероприятие, уж вы мне поверьте! Шикарная арена, красивый современный город, потрясающие болельщики. Думаю, Астана давно это заслужила.

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