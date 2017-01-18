Знают ли армейцы, где у Еременко кнопка? Превью дерби «Динамо» — ЦСКА
Сегодня в 19.30 на главной арене ЧМ-2016, что в Парке легенд, начнется последнее в этом регулярном чемпионате дерби «силовиков».
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«Динамо» против ЦСКА.
Последнее свидание соперников датировно 28 декабря. Это был
Хозяева одержали победу 5:3. А наставник
Александр Еременко сыграл против ЦСКА только единожды — 28 ноября на Ленинградке. Хозяева добились права на овертайм за пять секунд до конца третьего периода. Счет сравнял Валерий Ничушкин, не выходивший на лед с 20 декабря. В Тольятти он уже в первой 20-минутке получил повреждение плеча и с тех пор восстанавливается. В буллитной лотерее преуспели
Сроки возвращения Ничушкина — в тумане. Он может появиться даже сегодня. Формально в лазарете ЦСКА только молодой нападающий Семен Кошелев. Даже Стефан Да Коста уже выведен из списка травмированных.
— Да Коста обязательно сыграет в этом году, — недавно пообещал главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов.
Наверняка сыграет, но как? В жесткие армейские схемы француз после ухода Александра Радулова не вписывается. И в следующем сезоне вряд ли наденет
Зато, как утверждают сведущие люди, ЦСКА ударил по рукам с двумя «Ш» — Максимом Шалуновым и Сергеем Шумаковым, кандидатами в сборную России. Пусть к первому из них и проявляет интерес «Чикаго», карьеру он продолжит в Москве.
Разумеется, вести предметный разговор о переходах можно будет только после 30 апреля. Но уже сейчас называют суммы, которыми удалось заманить потенциальных новичков — Шалунов будет получать 100 миллионов рублей, Шумаков — 80.
В ближайшее время два «Ш» приложат максимум усилий, чтобы втащить свою «Сибирь» в
Впрочем, мы отвлеклись от силового дерби. У «Динамо» лечится защитник Андрей Миронов. Не успевает восстановиться от одной травмы, как получает новую оборонец Андрей Кутейкин, славящийся умением подобрать ключи к армейским воротам.
Позавчера прервалась серия побед
Статистка очных встреч в последние два сезона взлета ЦСКА не в пользу армейцев — динамовцы на финише регулярки неизменно побеждали в дерби силовиков. В этом чемпионате перевес пока у