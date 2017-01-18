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18 января 2017, 11:27 | Хоккей: КХЛ | Советский спорт

Знают ли армейцы, где у Еременко кнопка? Превью дерби «Динамо» — ЦСКА

Сегодня в 19.30 на главной арене ЧМ-2016, что в Парке легенд, начнется последнее в этом регулярном чемпионате дерби «силовиков».

Сегодня в 19.30 на главной арене ЧМ-2016 что в Парке легенд начнется последнее в этом регулярном чемпионате дерби <span class=error>силовиков</span>. Увеличить
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«Динамо» против ЦСКА.

Последнее свидание соперников датировно 28 декабря. Это был ретро-матч на Ленинградке в честь 70-летия ЦСКА. Удивительно, но он не собрал аншлага. Всего 4400 зрителей пришли в этом предновогодний вечер в ледовый дворец ЦСКА.

Хозяева одержали победу 5:3. А наставник бело-голубых Сергей Орешкин не угадал с вратарем, бросив в бой своего третьего номера Александра Заливина. 13 ноября он удачно вкатился в первое силовое дерби, заменив при счете 0:3 Александра Лазушина. Динамовцы не только сквитали счет, но и вышли вперед 4:3, однако преимущество не удержали (гостей спас чудо-проход защитника Игоря Ожиганова) и уступили в затяжной серии буллитов (22 броска!).

Александр Еременко сыграл против ЦСКА только единожды — 28 ноября на Ленинградке. Хозяева добились права на овертайм за пять секунд до конца третьего периода. Счет сравнял Валерий Ничушкин, не выходивший на лед с 20 декабря. В Тольятти он уже в первой 20-минутке получил повреждение плеча и с тех пор восстанавливается. В буллитной лотерее преуспели було-голубые, их вратарь и форвард Алексей Цветков, единственный, кому посчастливилось реализовать попытку.

Сроки возвращения Ничушкина — в тумане. Он может появиться даже сегодня. Формально в лазарете ЦСКА только молодой нападающий Семен Кошелев. Даже Стефан Да Коста уже выведен из списка травмированных.

— Да Коста обязательно сыграет в этом году, — недавно пообещал главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов.

Наверняка сыграет, но как? В жесткие армейские схемы француз после ухода Александра Радулова не вписывается. И в следующем сезоне вряд ли наденет красно-синюю форму.

Зато, как утверждают сведущие люди, ЦСКА ударил по рукам с двумя «Ш» — Максимом Шалуновым и Сергеем Шумаковым, кандидатами в сборную России. Пусть к первому из них и проявляет интерес «Чикаго», карьеру он продолжит в Москве.

Разумеется, вести предметный разговор о переходах можно будет только после 30 апреля. Но уже сейчас называют суммы, которыми удалось заманить потенциальных новичков — Шалунов будет получать 100 миллионов рублей, Шумаков — 80.

В ближайшее время два «Ш» приложат максимум усилий, чтобы втащить свою «Сибирь» в плей-офф. Верится в это слабо, но конкуренты команды Андрея Скабелки в последних матчах устроили какой-то сюрпляс.

Впрочем, мы отвлеклись от силового дерби. У «Динамо» лечится защитник Андрей Миронов. Не успевает восстановиться от одной травмы, как получает новую оборонец Андрей Кутейкин, славящийся умением подобрать ключи к армейским воротам.

Позавчера прервалась серия побед бело-голубых, растянувшаяся на шесть матчей. Дома команда Орешкина уступила «Ак Барсу» 1:2. Казанские ворота хозяева распечатали только за четыре секунды до финальной сирены, а Еременко позволил себе помарку, не среагировав на бросок Михаила Глухова. Сегодня лучший по версии КХЛ вратарь декабря постарается остановить красно-синих. Знают ли гости, где у Еременко кнопка?

Статистка очных встреч в последние два сезона взлета ЦСКА не в пользу армейцев — динамовцы на финише регулярки неизменно побеждали в дерби силовиков. В этом чемпионате перевес пока у красно-синих. Но если бело-голубые выиграют с разницей в три и больше шайб, то снова возьмут верх по сумме встреч.

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