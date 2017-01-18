«Салават» выиграет «зелёное дерби», «Динамо» уступит ЦСКА

«Металлург» Нк — «Барыс»

«Барысу» удалось создать очковый задел, позволяющий достаточно уверенно чувствовать себя в кубковой «восьмёрке».

Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 22, 18.01.2017, 15:00 -:- Металлург Нк Барыс

Однако расслабляться казахстанскому коллективу ещё рано. После матча с «Кузней» команду Эдуарда Занковца ждёт непростой выезд в Европу, где можно недосчитаться столь желанных баллов. На этом фоне игра в Новокузнецке выглядит шансом укрепить свои позиции: хозяева проиграли 11 матчей кряду, лишились одного из защитников из-за дисквалификации и очень слабо выглядят в нападении, забив лишь однажды в последних четырёх матчах. «Барыс» объективно сильнее по составу, да и Сергею Бердникову в последнее время не удаётся найти нужные слова, чтобы хотя бы на матч «зажечь» свою команду.



Наш прогноз: гостевая победа «Барыса».





Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 22, 18.01.2017, 17:00 -:- Металлург Мг Авангард

«Металлург» Мг — «Авангард»

Очередную серьёзную проверку «Авангард» пройдёт в Магнитогорске. Команда Фёдора Канарейкина во второй раз сыграет спаренные матчи с «Магниткой». Первая дуэль в сентябре окончилась двумя солидными победами магнитогорцев. Омичи вслед за сегодняшним соперником гарантировали себе участие в плей-офф и не имеют серьёзной турнирной мотивации. Их отставание от идущего первым на Востоке «Металлурга» составляет 11 очков, а ближайшие преследователи «Авангарда» тоже не близко. В этих условиях главную роль может сыграть самолюбие омичей — матчи с командами выше себя «ястребы» в этом сезоне чаще проигрывают. «Магнитка» противопоставит этому блестящую как всегда игру первого звена.



Наш прогноз: победа «Металлурга», возможно, за пределами основного времени.





Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 22, 18.01.2017, 19:30 -:- Ак Барс Салават Юлаев

«Ак Барс» — «Салават Юлаев»

Восток балует нас интереснейшими матчами. По окончании игры в Магнитогорске в бой вступят «Ак Барс» и «Салават Юлаев», которые разыграют очередной раунд «зелёного дерби». Уже дважды в этом сезоне принципиальное противостояние оставалось за уфимцами.



Обе команды испытывают в последние время определённые трудности. У «Салавата», помимо других линий, непросто проходит выведение Никласа Сведберга на позицию железного первого номера к плей-офф, а казанцы уже пять матчей подряд не могут забить больше двух шайб. Турнирная мотивация сильнее у уфимцев, ведь если гости продолжат регулярно оставаться без очков, то в плей-офф им будет грозить уже не «Трактор», а «Ак Барс». Такая перспектива вряд ли устраивает «Салават».



Наш прогноз: гости сумеют одержать непростую победу.

Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 22, 18.01.2017, 19:30 -:- Витязь Лада

«Витязь» — «Лада»

«Витязь», «Йокерит» и ХК «Сочи» ведут ожесточённую борьбу за попадание в плей-офф: три коллектива расположились на минимальном расстоянии друг от друга. Подмосковный клуб продемонстрировал, что он находится в полном порядке, обыграв «Ак Барс», и теперь ждёт в гости менее именитого соперника. «Лада» не лишилась теоретических шансов на попадание в плей-офф, но сейчас у тольяттинцев полоса неудач. Интересно, что последние четыре матча «Лада» выигрывала у «Витязя» с неизменно «сухим» счётом.



Наш прогноз: «Витязь» наконец-то распечатает ворота тольяттинцев и победит.

Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 22, 18.01.2017, 19:30 -:- ХК Динамо ЦСКА