«Салават» выиграет «зелёное дерби», «Динамо» уступит ЦСКА
День суперматчей в КХЛ: «Магнитка» сыграет с «Авангардом», «Ак Барс» с «Салаватом Юлаевым», ЦСКА с московским «Динамо».
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«Металлург» Нк — «Барыс»
«Барысу» удалось создать очковый задел, позволяющий достаточно уверенно чувствовать себя в кубковой «восьмёрке».
Однако расслабляться казахстанскому коллективу ещё рано. После матча с «Кузней» команду Эдуарда Занковца ждёт непростой выезд в Европу, где можно недосчитаться столь желанных баллов. На этом фоне игра в Новокузнецке выглядит шансом укрепить свои позиции: хозяева проиграли 11 матчей кряду, лишились одного из защитников
Наш прогноз: гостевая победа «Барыса».
«Металлург» Мг — «Авангард»
Очередную серьёзную проверку «Авангард» пройдёт в Магнитогорске. Команда Фёдора Канарейкина во второй раз сыграет спаренные матчи с «Магниткой». Первая дуэль в сентябре окончилась двумя солидными победами магнитогорцев. Омичи вслед за сегодняшним соперником гарантировали себе участие в
Наш прогноз: победа «Металлурга», возможно, за пределами основного времени.
«Ак Барс» — «Салават Юлаев»
Восток балует нас интереснейшими матчами. По окончании игры в Магнитогорске в бой вступят «Ак Барс» и «Салават Юлаев», которые разыграют очередной раунд «зелёного дерби». Уже дважды в этом сезоне принципиальное противостояние оставалось за уфимцами.
Обе команды испытывают в последние время определённые трудности. У «Салавата», помимо других линий, непросто проходит выведение Никласа Сведберга на позицию железного первого номера к
Наш прогноз: гости сумеют одержать непростую победу.
«Витязь» — «Лада»
«Витязь», «Йокерит» и ХК «Сочи» ведут ожесточённую борьбу за попадание в плей-офф: три коллектива расположились на минимальном расстоянии друг от друга. Подмосковный клуб продемонстрировал, что он находится в полном порядке, обыграв «Ак Барс», и теперь ждёт в гости менее именитого соперника. «Лада» не лишилась теоретических шансов на попадание в
Наш прогноз: «Витязь»
«Динамо» М — ЦСКА
Праздник хоккея в середине рабочей неделе состоится и в Москве. В столичном дерби сойдутся извечные соперники — «Динамо» и ЦСКА. Обе команды находятся в хорошей форме. Пожалуй, последние матчи
Наш прогноз: победа ЦСКА за пределами основного времени.
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