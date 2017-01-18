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18 января 2017, 10:26 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Капитан «Югры» Панов находится с командой, но может пропустить ближайшие матчи

Нападающий «Югры» Константин Панов может пропустить ближайшие игры команды в регулярном чемпионате КХЛ.

Об этом корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву сообщил главный тренер ханты-манскийского клуба Андрей Разин.

«Константин Панов прилетел вместе со всеми в Екатеринбург, но играть, наверное, не будет», — сказал Разин.

Панов получил травму после толчка на борт со стороны хоккеиста «Медвешчака» Самсона Махбода. Капитан югорчан покинул лёд на носилках, а его команда проиграла со счётом 1:4.

Югра
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