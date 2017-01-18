Капитан «Югры» Панов находится с командой, но может пропустить ближайшие матчи
Нападающий «Югры» Константин Панов может пропустить ближайшие игры команды в регулярном чемпионате КХЛ.
Об этом корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву сообщил главный тренер
«Константин Панов прилетел вместе со всеми в Екатеринбург, но играть, наверное, не будет», — сказал Разин.
Панов получил травму после толчка на борт со стороны хоккеиста «Медвешчака» Самсона Махбода. Капитан югорчан покинул лёд на носилках, а его команда проиграла со счётом 1:4.
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