У «Адмирала» наступает пора решающих игр

По их итогам станет ясно, смогут ли «моряки» пробиться в плей-офф, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Напомним, поединок с минским «Динамо» для «моряков» Владивостока оказался провальным. «Моряки» начали стремительно и агрессивно, однако пропустили в первой же контратаке — 0:1. Второй контрвыпад минчан привел ко второму голу и смене голкипера у приморцев — вместо Третьяка на лед вышел Серебряков. С третьим голом белорусы затягивать не стали, распечатав Серебрякова с третьего броска — 0:3.

Но и «моряки» в долгу не остались, уже через 19 секунд — 1:3.

Первая смена второго периода, провал, атака три в один, бросок Степанова с ползоны выливается в 1:4. Шанс отыграться приморцы получили на экваторе периода в виде 42 секунд розыгрыша 5 на 3. И не упустили его, забив сразу после выхода четвертого полевого у противника — 2:4.

К сожалению, сократить до минимума разрыв не удалось, хотя моменты были. А за четыре минуты до перерыва Стась на добивании забил пятый гол — 2:5.

В начале третьего периода «моряки» вновь получили супершанс — 1.03 на розыгрыш двойного большинства. Забили в равных составах: Макаренко шикарно бросил с разворота на среднем пятаке — 3:5.