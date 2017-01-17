Дубль Геноуэйя помог «Медвешчаку» обыграть «Югру» в матче КХЛ
МОСКВА, 17 янв —
Р-Спорт. Хоккеисты «Медвешчака» из Загреба обыграли ханты-мансийскую «Югру» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая во вторник в Загребе, завершилась победой хозяев льда со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1). Шайбами отметились Колби Геноуэй (на 4-й и 15-й минутах), Кирилл Воронин (31) и Иржи Смейкал (46). У «Югры» на 59-й забил Павел Валентенко.
Голкипер «Медвешчака» Майкл Гарнетт провел свой 450-й матч в чемпионатах России.
«Медвешчак» в следующем матче 19 января сыграет в гостях с «Северсталью» из Череповца. «Югра» в этот же день в гостях встретится с екатеринбургским «Автомобилистом».
Главные тренеры
|Горди Дуайер
|Андрей Разин
Вратари
|Майкл Гарнетт
|Александр Шарыченков 51:16 (Г. Бояршинов 51:16-59:15)
|1-й период
|Евгений Лапенков
|03:17
|03:45
|Колби Геноуэй (Ф. Паре, М. Катич)
|07:44
|Марк Катич
|10:08
|Лукас Лессио
|Виталий Шулаков
|13:47
|14:00
|Колби Геноуэй (Ф. Паре, Я. Крейчик)
|15:52
|Лукаш Козак
|2-й период
|25:27
|Якуб Крейчик
|Роман Людучин
|26:06
|Роман Людучин
|26:06
|Павел Валентенко
|29:37
|30:20
|Кирилл Воронин (Д. Смит, Л. Лессио)
|33:27
|Томас Ларкин
|37:29
|Томислав Заношки
|3-й период
|45:02
|Иржи Смейкал (Л. Лессио, М. Глумак)
|52:08
|Томас Ларкин
|Роман Людучин
|52:08
|Никита Хлыстов
|52:30
|Павел Валентенко (А. Алексеев, Е. Лапенков)
|58:44
|59:15
|Дерек Смит
Статистика
|16
|Штрафное время
|22
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Даниел Конц (Словакия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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