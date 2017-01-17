Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28461521/
17 января 2017, 23:57 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Дубль Геноуэйя помог «Медвешчаку» обыграть «Югру» в матче КХЛ

МОСКВА, 17 янв — Р-Спорт. Хоккеисты «Медвешчака» из Загреба обыграли ханты-мансийскую «Югру» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, прошедшая во вторник в Загребе, завершилась победой хозяев льда со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1). Шайбами отметились Колби Геноуэй (на 4-й и 15-й минутах), Кирилл Воронин (31) и Иржи Смейкал (46). У «Югры» на 59-й забил Павел Валентенко.

Голкипер «Медвешчака» Майкл Гарнетт провел свой 450-й матч в чемпионатах России.

«Медвешчак» в следующем матче 19 января сыграет в гостях с «Северсталью» из Череповца. «Югра» в этот же день в гостях встретится с екатеринбургским «Автомобилистом».

17.01.2017 21:00 Регулярный чемпионат Dom Sportova
Медвешчак 4:1 Югра
(2:0, 1:0, 1:1)
Главные тренеры
Горди Дуайер Андрей Разин
Вратари
Майкл Гарнетт Александр Шарыченков 51:16 (Г. Бояршинов 51:16-59:15)
1-й период
Евгений Лапенков 03:17
03:45 Колби Геноуэй (Ф. Паре, М. Катич)
07:44 Марк Катич
10:08 Лукас Лессио
Виталий Шулаков 13:47
14:00 Колби Геноуэй (Ф. Паре, Я. Крейчик)
15:52 Лукаш Козак
2-й период
25:27 Якуб Крейчик
Роман Людучин 26:06
Роман Людучин 26:06
Павел Валентенко 29:37
30:20 Кирилл Воронин (Д. Смит, Л. Лессио)
33:27 Томас Ларкин
37:29 Томислав Заношки
3-й период
45:02 Иржи Смейкал (Л. Лессио, М. Глумак)
52:08 Томас Ларкин
Роман Людучин 52:08
Никита Хлыстов 52:30
Павел Валентенко (А. Алексеев, Е. Лапенков) 58:44
59:15 Дерек Смит
Статистика
16 Штрафное время 22
0 Игра в большинстве 0
3 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Даниел Конц (Словакия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Югра
Новости Матчи Состав Статистика
Медвешчак
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

КХЛ признает вклад «Медвешчака» в повышение интереса к чемпионату

МОСКВА, 16 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) признает вклад хорватского «Медвешчака» в повышение интереса к турниру с момента включения клуба в состав участников. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе КХЛ.
Еще 7 новостей  Все новости
13 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Улыбка ангела и ускользающая красота фигуристки Синициной