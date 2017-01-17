Дубль Геноуэйя помог «Медвешчаку» обыграть «Югру» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая во вторник в Загребе, завершилась победой хозяев льда со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1). Шайбами отметились Колби Геноуэй (на 4-й и 15-й минутах), Кирилл Воронин (31) и Иржи Смейкал (46). У «Югры» на 59-й забил Павел Валентенко.

Голкипер «Медвешчака» Майкл Гарнетт провел свой 450-й матч в чемпионатах России.

«Медвешчак» в следующем матче 19 января сыграет в гостях с «Северсталью» из Череповца. «Югра» в этот же день в гостях встретится с екатеринбургским «Автомобилистом».