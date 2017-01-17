Наказание его одноклубнику Виталию Атюшову — большой плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф — осталось без изменений. Атюшов дисквалифицирован на один матч и был оштрафован.

Нападающий «Куньлуня» Йонас Энлунд за нарушение в игре с рижским «Динамо» также получил большой и дисциплинарный до конца игры штраф. Его лига оставила без изменений и подвергла игрока денежному штрафу.