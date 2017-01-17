Атюшов дисквалифицирован на один матч
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ смягчил наказание защитника «Амура» Яна Коларжа в матче с «Йокеритом». Большой штраф был переквалифицирован в малый.
Наказание его одноклубнику Виталию Атюшову — большой плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф — осталось без изменений. Атюшов дисквалифицирован на один матч и был оштрафован.
Нападающий «Куньлуня» Йонас Энлунд за нарушение в игре с рижским «Динамо» также получил большой и дисциплинарный до конца игры штраф. Его лига оставила без изменений и подвергла игрока денежному штрафу.
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