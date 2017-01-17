Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28461306/
17 января 2017, 23:24 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Мусатов: Проблем с языковым барьером в «Словане» нет

МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Единственный российский хоккеист в составе братиславского «Слована» Игорь Мусатов в беседе с журналистами признался, что языковой барьер не помешал ему влиться в коллектив.

Форвард является единственным россиянином в составе братиславского клуба. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Во вторник «Слован» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл московский «Спартак» со счетом 3:0. Мусатов, который является воспитанником красно-белых, стал лучшим игроком встречи, забросив две шайбы.

«Нет героев, есть команда. Сегодня мы набрали очень важные очки. Самое главное, что команда одержала победу, так и нужно выходить на каждый матч, от ножа. Я абсолютно без проблем влился в коллектив, никаких проблем нет по общению, несмотря на то, что я единственный россиянин в составе», — сказал нападающий.

Мусатов пополнил состав «Слована» в ноябре 2016 года. Братиславская команда после 51 игры набрала 72 очка и занимает 10-е место на Западе. В следующей игре «Слован» 19 января на выезде встретится с нижнекамским «Нефтехимиком».

17.01.2017 19:30 Зрители 7284 Регулярный чемпионат МСА "Лужники"
Спартак 0:3 Слован
(0:1, 0:2, 0:0)
Главные тренеры
Алексей Ярушкин Милош Ржига
Вратари
Маркус Свенссон Барри Браст
1-й период
Игорь Мусатов (Ж. Еглич, Н. Пластино) 06:05
09:38 Денис Толпеко
Жига Еглич 10:43
2-й период
Игорь Мусатов (Н. Пластино, К. Чипчура) 21:16
36:15
36:15 Ярослав Дыбленко
Патрик Бачик 36:15
Томаш Кундратек (Дж. Чичу) 37:36
Мислав Росандич 39:10
3-й период
Патрик Бачик 49:28
57:59 Виктор Бобров
Статистика
8 Штрафное время 8
3 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Михаил Бутурлин (Москва, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Слован
Новости Матчи Состав Статистика
Спартак
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

Чагин: финансовые проблемы не помешали "КамАЗу" победить на "Дакаре"

Боксеры Хук и Бриедис проведут поединок за право встретиться с россиянином Дроздом

FIS проверит правомерность выступления в Удмуртии отстраненного лыжника Вылегжанина