Мусатов: Проблем с языковым барьером в «Словане» нет

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Во вторник «Слован» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл московский «Спартак» со счетом 3:0. Мусатов, который является воспитанником красно-белых, стал лучшим игроком встречи, забросив две шайбы.

«Нет героев, есть команда. Сегодня мы набрали очень важные очки. Самое главное, что команда одержала победу, так и нужно выходить на каждый матч, от ножа. Я абсолютно без проблем влился в коллектив, никаких проблем нет по общению, несмотря на то, что я единственный россиянин в составе», — сказал нападающий.

Мусатов пополнил состав «Слована» в ноябре 2016 года. Братиславская команда после 51 игры набрала 72 очка и занимает 10-е место на Западе. В следующей игре «Слован» 19 января на выезде встретится с нижнекамским «Нефтехимиком».