Мусатов: Проблем с языковым барьером в «Словане» нет
МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Единственный российский хоккеист в составе братиславского «Слована» Игорь Мусатов в беседе с журналистами признался, что языковой барьер не помешал ему влиться в коллектив.
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Во вторник «Слован» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл московский «Спартак» со счетом 3:0. Мусатов, который является воспитанником красно-белых, стал лучшим игроком встречи, забросив две шайбы.
«Нет героев, есть команда. Сегодня мы набрали очень важные очки. Самое главное, что команда одержала победу, так и нужно выходить на каждый матч, от ножа. Я абсолютно без проблем влился в коллектив, никаких проблем нет по общению, несмотря на то, что я единственный россиянин в составе», — сказал нападающий.
Мусатов пополнил состав «Слована» в ноябре 2016 года. Братиславская команда после 51 игры набрала 72 очка и занимает 10-е место на Западе. В следующей игре «Слован» 19 января на выезде встретится с нижнекамским «Нефтехимиком».