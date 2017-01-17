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17 января 2017, 23:31 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Защитник минского «Динамо» Коробов дисквалифицирован на четыре матча

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Адмирал» — «Динамо» (Минск), состоявшегося 16 января 2017 года.

<nobr>Спортивно-дисциплинарный</nobr> комитет <span class=error>КХЛ</span> рассмотрел эпизод матча Адмирал — Динамо (Минск) состоявшегося 16 января 2017 года. Увеличить
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Принято решение оставить без изменений наложенное на защитника ХК «Динамо» Дмитрия Коробова (№ 24) наказание по Правилу 562 г (Игроки, покидающие скамейку для оштрафованных игроков или скамейку для игроков) «Правил игры в хоккей сезона-2016/17» — двойной малый штраф плюс дисциплинарный до конца игры штраф (2 мин. + 2 мин. + 20 мин.) — и согласно п. 1.25. статьи 26 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на три матча и подвергнуть денежному штрафу.

Кроме того, поскольку дисциплинарный штраф до конца игры (20 мин.) стал для игрока повторным в нынешнем сезоне, на него согласно п. 4.3.1. ст. 26 Дисциплинарного регламента дополнительно накладывается обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.

16.01.2017 12:30 Зрители 5088 Регулярный чемпионат "Фетисов Арена"
Адмирал 3:5 Динамо Мн
(1:3, 1:2, 1:0)
Главные тренеры
Александр Андриевский Крэйг Вудкрофт
Вратари
Максим Третьяк 03:43 (Н. Серебряков 03:43-58:43) Бен Скривенс
1-й период
Аарон Палушай (М. Эллисон, Е. Лисовец) 02:49
Александр Китаров (Анд. Степанов, Арт. Волков) 03:43
Марк-Андре Граньяни (А. Матерухин, С. Дрозд) 11:10
11:29 Михаил Плотников
11:49 Артем Земченок
16:39 Дмитрий Саюстов
Кирилл Готовец 16:39
Дмитрий Коробов 16:39
Дмитрий Коробов 16:39
Дмитрий Коробов 16:39
2-й период
Андрей Степанов (Арт. Волков, А. Китаров) 20:48
25:40 Дмитрий Саюстов
Андрей Стась 26:29
Артем Волков 27:47
28:36 Дмитрий Саюстов
29:36 Джеймс Райт
Андрей Стась (С. Дрозд) 36:08
37:27 Илья Иванов
3-й период
Марк-Андре Граньяни 42:19
Артем Волков 43:17
49:21 Павел Макаренко
51:29 Оскар Бартулис
Статистика
12 Штрафное время 34
6 Игра в большинстве 5
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Адмирал
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Динамо Мн
Новости Матчи Состав Статистика
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