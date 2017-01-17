Защитник минского «Динамо» Коробов дисквалифицирован на четыре матча

Принято решение оставить без изменений наложенное на защитника ХК «Динамо» Дмитрия Коробова (№ 24) наказание по Правилу 562 г (Игроки, покидающие скамейку для оштрафованных игроков или скамейку для игроков) «Правил игры в хоккей сезона-2016/17» — двойной малый штраф плюс дисциплинарный до конца игры штраф (2 мин. + 2 мин. + 20 мин.) — и согласно п. 1.25. статьи 26 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на три матча и подвергнуть денежному штрафу.



Кроме того, поскольку дисциплинарный штраф до конца игры (20 мин.) стал для игрока повторным в нынешнем сезоне, на него согласно п. 4.3.1. ст. 26 Дисциплинарного регламента дополнительно накладывается обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.