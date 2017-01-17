Защитник минского «Динамо» Коробов дисквалифицирован на четыре матча
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Адмирал» — «Динамо» (Минск), состоявшегося 16 января 2017 года.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Принято решение оставить без изменений наложенное на защитника ХК «Динамо» Дмитрия Коробова (№ 24) наказание по Правилу 562 г (Игроки, покидающие скамейку для оштрафованных игроков или скамейку для игроков) «Правил игры в хоккей сезона-2016/17» — двойной малый штраф плюс дисциплинарный до конца игры штраф (2 мин. + 2 мин. + 20 мин.) — и согласно п. 1.25. статьи 26 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на три матча и подвергнуть денежному штрафу.
Кроме того, поскольку дисциплинарный штраф до конца игры (20 мин.) стал для игрока повторным в нынешнем сезоне, на него согласно п. 4.3.1. ст. 26 Дисциплинарного регламента дополнительно накладывается обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.
|16.01.2017 12:30
|Зрители 5088
|Регулярный чемпионат
|"Фетисов Арена"
|Александр Андриевский
|Крэйг Вудкрофт
|Максим Третьяк 03:43 (Н. Серебряков 03:43-58:43)
|Бен Скривенс
|1-й период
|Аарон Палушай (М. Эллисон, Е. Лисовец)
|02:49
|Александр Китаров (Анд. Степанов, Арт. Волков)
|03:43
|Марк-Андре Граньяни (А. Матерухин, С. Дрозд)
|11:10
|11:29
|Михаил Плотников
|11:49
|Артем Земченок
|16:39
|Дмитрий Саюстов
|Кирилл Готовец
|16:39
|Дмитрий Коробов
|16:39
|Дмитрий Коробов
|16:39
|Дмитрий Коробов
|16:39
|2-й период
|Андрей Степанов (Арт. Волков, А. Китаров)
|20:48
|25:40
|Дмитрий Саюстов
|Андрей Стась
|26:29
|Артем Волков
|27:47
|28:36
|Дмитрий Саюстов
|29:36
|Джеймс Райт
|Андрей Стась (С. Дрозд)
|36:08
|37:27
|Илья Иванов
|3-й период
|Марк-Андре Граньяни
|42:19
|Артем Волков
|43:17
|49:21
|Павел Макаренко
|51:29
|Оскар Бартулис
|12
|Штрафное время
|34
|6
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter