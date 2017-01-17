Ржига: Со «Спартаком» «Слован» провел лучший выездной матч в сезоне

«Слован» обыграл «Спартак» со счетом 3:0. Для московской команды это поражение стало седьмым подряд.

«Очень серьезный матч мы провели. Мы были лучше по тактике, по движению, играли как команда. По-моему, это самый лучший матч на выезде в этом году, не дали сопернику вообще ничего сделать в своей зоне. Наконец-то у нас сложился состав, и это приносит свои плоды», — сказал Ржига.

«Все у нас идет по плану, как нужно. Зарплаты выплачиваются, с этим проблем нет. Хотя у нас не такой простой календарь, как у других», — добавил специалист.

Лучшим игроком матча был признан нападающий гостей Игорь Мусатов, забросивший две шайбы. «Игорь пришел чуть неготовым, ему не везло, но сейчас четыре матча ему везет. Играет во втором звене, сейчас он главный игрок нашей команды. Он понял, что ему нужно делать», — поделился мнением об игре нападающего Ржига.

«Слован», набрав после 51 игры 72 очка, расположился на девятом месте в Западной конференции. В следующей игре братиславский клуб на выезде сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».