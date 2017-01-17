Ржига: Со «Спартаком» «Слован» провел лучший выездной матч в сезоне
МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Победа в гостях над московским «Спартаком» стала лучшим выездным матчем для братиславского «Слована» в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение на послематчевой
пресс-конференции высказал главный тренер «Слована» Милош Ржига.
«Слован» обыграл «Спартак» со счетом 3:0. Для московской команды это поражение стало седьмым подряд.
«Очень серьезный матч мы провели. Мы были лучше по тактике, по движению, играли как команда.
«Все у нас идет по плану, как нужно. Зарплаты выплачиваются, с этим проблем нет. Хотя у нас не такой простой календарь, как у других», — добавил специалист.
Лучшим игроком матча был признан нападающий гостей Игорь Мусатов, забросивший две шайбы. «Игорь пришел чуть неготовым, ему не везло, но сейчас четыре матча ему везет. Играет во втором звене, сейчас он главный игрок нашей команды. Он понял, что ему нужно делать», — поделился мнением об игре нападающего Ржига.
«Слован», набрав после 51 игры 72 очка, расположился на девятом месте в Западной конференции. В следующей игре братиславский клуб на выезде сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».
|Алексей Ярушкин
|Милош Ржига
|Маркус Свенссон
|Барри Браст
|1-й период
|Игорь Мусатов (Ж. Еглич, Н. Пластино)
|06:05
|09:38
|Денис Толпеко
|Жига Еглич
|10:43
|2-й период
|Игорь Мусатов (Н. Пластино, К. Чипчура)
|21:16
|36:15
|36:15
|Ярослав Дыбленко
|Патрик Бачик
|36:15
|Томаш Кундратек (Дж. Чичу)
|37:36
|Мислав Росандич
|39:10
|3-й период
|Патрик Бачик
|49:28
|57:59
|Виктор Бобров
|8
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Михаил Бутурлин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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