«Спартак» потерпел седьмое поражение подряд в КХЛ, уступив «Словану»

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Заброшенные шайбы на счету Игоря Мусатова (7-я и 22-я минуты) и Томаша Кундратека (38).

«Спартак» проиграл в седьмой раз кряду, в нынешнем сезоне это самая продолжительная серия без побед для красно-белых. В сезоне-2013/14 «Спартак» установил антирекорд КХЛ, проиграв 19 встреч подряд. Тогда москвичи не могли победить с 8 декабря 2013-го по 28 февраля 2014 года.

В турнирной таблице Западной конференции красно-белые занимают 13-е место, набрав в 51 матче 60 очков, «Слован» с 72 очками после 51 игры идет десятым. От зоны плей-офф (восьмого места) «Спартак» отстает на 15 очков за девять матчей до конца регулярного чемпионата.

В следующем матче «Спартак» 19 января в гостях встретится с «Сочи», «Cлован» в тот же день также на выезде сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».