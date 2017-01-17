«Спартак» потерпел седьмое поражение подряд в КХЛ, уступив «Словану»
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Московский «Спартак» проиграл братиславскому «Словану» со счетом 0:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Заброшенные шайбы на счету Игоря Мусатова (7-я и 22-я минуты) и Томаша Кундратека (38).
«Спартак» проиграл в седьмой раз кряду, в нынешнем сезоне это самая продолжительная серия без побед для
В турнирной таблице Западной конференции
В следующем матче «Спартак» 19 января в гостях встретится с «Сочи», «Cлован» в тот же день также на выезде сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».
|Алексей Ярушкин
|Милош Ржига
|Маркус Свенссон
|Барри Браст
|1-й период
|Игорь Мусатов (Н. Пластино, Ж. Еглич)
|06:05
|09:38
|Денис Толпеко
|Жига Еглич
|10:43
|2-й период
|Игорь Мусатов (Н. Пластино, К. Чипчура)
|21:16
|36:15
|36:15
|Ярослав Дыбленко
|Патрик Бачик
|36:15
|Томаш Кундратек (Дж. Чичу)
|37:36
|Мислав Росандич
|39:10
|3-й период
|Патрик Бачик
|49:28
|58:01
|Виктор Бобров
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Михаил Бутурлин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter