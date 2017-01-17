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17 января 2017, 22:23 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Спартак» потерпел седьмое поражение подряд в КХЛ, уступив «Словану»

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Московский «Спартак» проиграл братиславскому «Словану» со счетом 0:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Заброшенные шайбы на счету Игоря Мусатова (7-я и 22-я минуты) и Томаша Кундратека (38).

«Спартак» проиграл в седьмой раз кряду, в нынешнем сезоне это самая продолжительная серия без побед для красно-белых. В сезоне-2013/14 «Спартак» установил антирекорд КХЛ, проиграв 19 встреч подряд. Тогда москвичи не могли победить с 8 декабря 2013-го по 28 февраля 2014 года.

В турнирной таблице Западной конференции красно-белые занимают 13-е место, набрав в 51 матче 60 очков, «Слован» с 72 очками после 51 игры идет десятым. От зоны плей-офф (восьмого места) «Спартак» отстает на 15 очков за девять матчей до конца регулярного чемпионата.

В следующем матче «Спартак» 19 января в гостях встретится с «Сочи», «Cлован» в тот же день также на выезде сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».

17.01.2017 19:30 Регулярный чемпионат МСА "Лужники"
Спартак 0:3 Слован
(0:1, 0:2, 0:0)
Главные тренеры
Алексей Ярушкин Милош Ржига
Вратари
Маркус Свенссон Барри Браст
1-й период
Игорь Мусатов (Н. Пластино, Ж. Еглич) 06:05
09:38 Денис Толпеко
Жига Еглич 10:43
2-й период
Игорь Мусатов (Н. Пластино, К. Чипчура) 21:16
36:15
36:15 Ярослав Дыбленко
Патрик Бачик 36:15
Томаш Кундратек (Дж. Чичу) 37:36
Мислав Росандич 39:10
3-й период
Патрик Бачик 49:28
58:01 Виктор Бобров
Статистика
8 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Михаил Бутурлин (Москва, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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