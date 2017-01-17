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17 января 2017, 22:10 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Юкка Ялонен стал тренером года в Финляндии

Наставник «Йокерита» Юкка Ялонен получил награду «Тренер года» в Финляндии. Специалист вместе с молодёжной сборной Финляндии завоевал золотые медали на домашнем чемпионате мира в 2016 году.

«Тренерское дело — это командная работа, и у нас был очень хороший штаб. Также нельзя достичь успеха, не имея в составе команде великолепных игроков. Нечасто приходится работать с такой командой, какая была у Финляндии на МЧМ-2016. Эта сборная показывала умную игру, демонстрировала стойкость, энтузиазм и упорство», — цитирует Ялонена Yle.

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Юкка Ялонен: «Амур» одержал заслуженную победу над «Йокеритом»

Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен после гостевого поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Амура» (2:3) отметил, что команда разочарована результатом игры, так как по ходу встречи вела с преимуществом в две шайбы. По словам специалиста, хозяева одержали заслуженную победу.
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