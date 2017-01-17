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17 января 2017, 21:01 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Алексей Потатов заменит Владимира Галузина на Матче звёзд КХЛ

Нападающий «Торпедо» Владимир Галузин, выбранный КХЛ на Матч звёзд—2017, не сможет принять участия в мероприятии по причине заболевания (острого тонзиллита).

Игрок внесён клубом в список травмированных, а его место в звёздном уик-энде займёт другой нападающий команды из Нижнего Новгорода — Алексей Потапов.

Таким образом, в команде дивизиона Тарасова произошла вторая замена, и теперь её состав выглядит так:

Вратарь: Илья Сорокин (ЦСКА).
Защитники: Мэт Робинсон («Динамо» Мск), Игорь Ожиганов (ЦСКА), Якуб Ержабек («Витязь»).
Нападающие: Валерий Ничушкин, Иван Телегин (оба — ЦСКА), Брэндон Козун («Локомотив»), Максим Афиногенов («Витязь»), Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь»), Алексей Потапов («Торпедо»).

Также состав команды дополнит один из четырёх лучших юниоров Кубка вызова МХЛ, который состоялся 15 января: Кирилл Цулыгин («Толпар»), Антон Ковалёв («Омские Ястребы»), Андрей Алтыбармакян («СКА-Серебряные Львы») или Павел Подлубошнов («Красная Армия»).

Торпедо НН
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