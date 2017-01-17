Алексей Потатов заменит Владимира Галузина на Матче звёзд КХЛ

Игрок внесён клубом в список травмированных, а его место в звёздном уик-энде займёт другой нападающий команды из Нижнего Новгорода — Алексей Потапов.



Таким образом, в команде дивизиона Тарасова произошла вторая замена, и теперь её состав выглядит так:



Вратарь: Илья Сорокин (ЦСКА).

Защитники: Мэт Робинсон («Динамо» Мск), Игорь Ожиганов (ЦСКА), Якуб Ержабек («Витязь»).

Нападающие: Валерий Ничушкин, Иван Телегин (оба — ЦСКА), Брэндон Козун («Локомотив»), Максим Афиногенов («Витязь»), Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь»), Алексей Потапов («Торпедо»).



Также состав команды дополнит один из четырёх лучших юниоров Кубка вызова МХЛ, который состоялся 15 января: Кирилл Цулыгин («Толпар»), Антон Ковалёв («Омские Ястребы»), Андрей Алтыбармакян («СКА-Серебряные Львы») или Павел Подлубошнов («Красная Армия»).