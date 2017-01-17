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17 января 2017, 19:43 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Автомобилист» обыграл «Трактор» в матче КХЛ

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Екатеринбургский «Автомобилист» в овертайме одержал победу над челябинским «Трактор» со счетом 1:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Единственная шайба на счету Станислава Чистова (64-я минута).

В турнирной таблице Восточной конференции «Автомобилист» занимает десятое место, набрав 66 очков, «Трактор» с 84 очками идет четвертым.

В следующем матче «Автомобилист» 19 января примет ханты-мансийскую «Югру», «Трактор» в тот же день также дома сыграет с пекинским «Куньлунем».

17.01.2017 17:00 Зрители 7258 Регулярный чемпионат ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова
Трактор 0:1 ОТ Автомобилист
(0:0, 0:0, 0:0)
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин Владимир Крикунов
Вратари
Павел Францоуз Иван Лисутин
Овертайм
62:53 Дерек Рой
Александр Романов 62:53
Станислав Чистов 64:07
Статистика
2 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Автомобилист
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Денисов вернулся в состав ХК «Трактор» и будет капитаном в игре с «Автомобилистом»

Пропустивший шесть матчей регулярного чемпионата КХЛ защитник Владимир Денисов вернулся в состав «Трактора» на игру против «Автомобилиста» (Екатеринбург) и будет выполнять функции капитана в этой встрече, сообщили агентству «Р-Спорт» в отделе информации и PR челябинского клуба.
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