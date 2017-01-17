«Автомобилист» обыграл «Трактор» в матче КХЛ
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Екатеринбургский «Автомобилист» в овертайме одержал победу над челябинским «Трактор» со счетом 1:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Единственная шайба на счету Станислава Чистова (64-я минута).
В турнирной таблице Восточной конференции «Автомобилист» занимает десятое место, набрав 66 очков, «Трактор» с 84 очками идет четвертым.
В следующем матче «Автомобилист» 19 января примет
|17.01.2017 17:00
|Зрители 7258
|Регулярный чемпионат
|ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова
|Трактор
|0:1 ОТ
|Автомобилист
|(0:0, 0:0, 0:0)
Главные тренеры
|Анвар Гатиятулин
|Владимир Крикунов
Вратари
|Павел Францоуз
|Иван Лисутин
|Овертайм
|62:53
|Дерек Рой
|Александр Романов
|62:53
|Станислав Чистов
|64:07
Статистика
|2
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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