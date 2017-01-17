«Автомобилист» обыграл «Трактор» в матче КХЛ

Пропустивший шесть матчей регулярного чемпионата КХЛ защитник Владимир Денисов вернулся в состав «Трактора» на игру против «Автомобилиста» (Екатеринбург) и будет выполнять функции капитана в этой встрече, сообщили агентству «Р-Спорт» в отделе информации и PR челябинского клуба.