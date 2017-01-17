Афиногенов: Готов продемонстрировать нормальные скорости в Матче звёзд
Нападающий «Витязя» и капитан команды дивизиона Тарасова Максим Афиногенов рассказал, что на Матче звёзд готов продемонстрировать хорошие скорости и принять участие в любом конкурсе.
«Раз я капитан, значит, наверное, смогу вместе с тренером сажать хоккеистов на лавку за плохую игру (смеётся). А если серьёзно, всегда очень приятно просто участвовать в Матче звёзд, а участвовать в качестве капитана одной из команд — приятно вдвойне.
Всё развивается, не стоит на месте, почему не попробовать турнир четырёх сборных? Возможно, так получится намного интересней, меньше будут “штаны возить”, а больше — играть в хоккей. Добавится спортивная составляющая. Все мы — спортсмены, все хотим выигрывать. Зрители увидят нормальные скорости, появится дополнительный азарт. Лично я готов эти скорости продемонстрировать.
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