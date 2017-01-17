Афиногенов: Готов продемонстрировать нормальные скорости в Матче звёзд

«Раз я капитан, значит, наверное, смогу вместе с тренером сажать хоккеистов на лавку за плохую игру (смеётся). А если серьёзно, всегда очень приятно просто участвовать в Матче звёзд, а участвовать в качестве капитана одной из команд — приятно вдвойне.



Всё развивается, не стоит на месте, почему не попробовать турнир четырёх сборных? Возможно, так получится намного интересней, меньше будут “штаны возить”, а больше — играть в хоккей. Добавится спортивная составляющая. Все мы — спортсмены, все хотим выигрывать. Зрители увидят нормальные скорости, появится дополнительный азарт. Лично я готов эти скорости продемонстрировать. Что-то придумать? Возможно, уже после того, как приеду в Уфу. Надеюсь, помогут воспоминания о предыдущих Матчах звёзд, в которых участвовал. Нынешний у меня — третий по счёту. Каждый был по-своему интересен. Помню, на последнем, во время конкурса-эстафеты, шайб пять потерял, а заканчивал его уже с каким-то плафоном вместо шайбы. Так что уроки извлёк, будет время подтянуть этот элемент. А вообще — готов принять участие в любом конкурсе. Но, думаю, там всё уже давно распределили, и меня слушать никто не будет (смеётся). А вообще, Матч звёзд — такое мероприятие, где каждый старается показать товар лицом, блеснуть фирменным броском, обводкой, словом, сделать так, чтобы было приятно болельщикам. Ведь это, прежде всего, шоу», — цитирует Афиногенова пресс-служба КХЛ.