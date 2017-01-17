Денисов вернулся в состав ХК «Трактор» и будет капитаном в игре с «Автомобилистом»
Пропустивший шесть матчей регулярного чемпионата КХЛ защитник Владимир Денисов вернулся в состав «Трактора» на игру против «Автомобилиста» (Екатеринбург) и будет выполнять функции капитана в этой встрече, сообщили агентству «Р-Спорт» в отделе информации и PR челябинского клуба.
«Трактор» во вторник сыграет дома против «Автомобилиста». Денисов не выходил на лед с 25 декабря.
«Денисов вернулся в состав “Трактора” на матч с “Автомобилистом” и в связи с отсутствием Александра Шинина исполнит функции капитана команды», — сообщили в отделе информации и PR «Трактора».
Денисов в нынешнем сезоне провел 37 матчей, в которых набрал три очка (гол и две результативные передачи) и заработал лучший в команде показатель полезности «+15».
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