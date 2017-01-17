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17 января 2017, 16:54 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Денисов вернулся в состав ХК «Трактор» и будет капитаном в игре с «Автомобилистом»

Пропустивший шесть матчей регулярного чемпионата КХЛ защитник Владимир Денисов вернулся в состав «Трактора» на игру против «Автомобилиста» (Екатеринбург) и будет выполнять функции капитана в этой встрече, сообщили агентству «Р-Спорт» в отделе информации и PR челябинского клуба.

«Трактор» во вторник сыграет дома против «Автомобилиста». Денисов не выходил на лед с 25 декабря.

«Денисов вернулся в состав “Трактора” на матч с “Автомобилистом” и в связи с отсутствием Александра Шинина исполнит функции капитана команды», — сообщили в отделе информации и PR «Трактора».

Денисов в нынешнем сезоне провел 37 матчей, в которых набрал три очка (гол и две результативные передачи) и заработал лучший в команде показатель полезности «+15».

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