Денисов вернулся в состав ХК «Трактор» и будет капитаном в игре с «Автомобилистом»

«Трактор» во вторник сыграет дома против «Автомобилиста». Денисов не выходил на лед с 25 декабря.

«Денисов вернулся в состав “Трактора” на матч с “Автомобилистом” и в связи с отсутствием Александра Шинина исполнит функции капитана команды», — сообщили в отделе информации и PR «Трактора».

Денисов в нынешнем сезоне провел 37 матчей, в которых набрал три очка (гол и две результативные передачи) и заработал лучший в команде показатель полезности «+15».