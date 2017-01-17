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17 января 2017, 16:48 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Нефтехимик» рассчитывает, что Секстон сможет принять участие в Матче звезд КХЛ

«Нефтехимик» рассчитывает, что американский форвард Дэн Секстон, лучший бомбардир команды, сможет принять участие в Матче звезд КХЛ, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе нижнекамцев.

Матч звезд КХЛ пройдет в Уфе 21—22 января. Секстон попал в состав команды дивизиона Харламова по итогам голосования журналистов. Американец не играет с 22 декабря, когда получил травму в игре с московским ЦСКА, форвард внесен в список травмированных до 20 января.

«Секстон уже тренируется, на данный момент мы рассчитываем, что хоккеист будет готов представить “Нефтехимик” на Матче звезд КХЛ в ближайшие выходные», — сообщили в пресс-службе «Нефтехимика».

Нефтехимик
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