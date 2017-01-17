«Нефтехимик» рассчитывает, что Секстон сможет принять участие в Матче звезд КХЛ
«Нефтехимик» рассчитывает, что американский форвард Дэн Секстон, лучший бомбардир команды, сможет принять участие в Матче звезд КХЛ, сообщили агентству «Р-Спорт» в
пресс-службе нижнекамцев.
Матч звезд КХЛ пройдет в Уфе
«Секстон уже тренируется, на данный момент мы рассчитываем, что хоккеист будет готов представить “Нефтехимик” на Матче звезд КХЛ в ближайшие выходные», — сообщили в
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