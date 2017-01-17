«Нефтехимик» рассчитывает, что Секстон сможет принять участие в Матче звезд КХЛ

Матч звезд КХЛ пройдет в Уфе 21—22 января . Секстон попал в состав команды дивизиона Харламова по итогам голосования журналистов. Американец не играет с 22 декабря, когда получил травму в игре с московским ЦСКА, форвард внесен в список травмированных до 20 января.

«Секстон уже тренируется, на данный момент мы рассчитываем, что хоккеист будет готов представить “Нефтехимик” на Матче звезд КХЛ в ближайшие выходные», — сообщили в пресс-службе «Нефтехимика».