Сергей Мозякин заявил, что в Матче звезд КХЛ хотел бы выйти на лед вместе с сыном

Матч звезд КХЛ пройдет в Уфе с 21 по 22 января. Впервые в мероприятии примут участие четыре команды, представляющие четыре дивизиона лиги. Мозякин будет капитаном команды дивизиона Харламова. Матч звезд в Уфе пройдет по новому формату — команды проведут полуфинальные игры, победители которых встретятся в финале. Все матчи будут играться в формате «четыре на четыре» (дополнительное время в случае необходимости играется в формате «три на три»), каждая игра будет состоять из двух периодов по десять минут.

«Я лучший бомбардир Матчей звезд? Не знал, пока вы не сказали. Не слежу за этой статистикой, так что какой-то один гол из всех забитых и не выделю. По поводу домашней заготовки пока ничего не буду говорить. Будем импровизировать на месте! Пока не знаю, что заставят делать капитанов — вдруг опять кататься с фигуристкой, как Ковальчука и Морозова несколько лет назад? А что лично я хотел бы сделать на Матче звезд… Наверное, выйти на лед вместе с сыном, и чтобы Матч звезд прошел в Магнитогорске», — цитирует Мозякина сайт КХЛ.

Двукратный чемпион мира в составе сборной России Мозякин участвовал во всех предыдущих Матчах звезд КХЛ и с 30 (22+8) очками является лучшим бомбардиром.

«Эмоции по поводу участия в Матче звезд у меня только положительные. Для меня он будет уже девятым подряд, так что жду того же, что и всегда: встречи с друзьями, ощущения праздника, полных трибун, поддержки болельщиков. Можно будет немного “перезагрузиться”, отвлечься от напряженного графика регулярного чемпионата, а потом вернуться с новыми силами и эмоциями», — добавил Мозякин.

«В этом году изменился формат Матча звезд, думаю, это правильно. Спортивная составляющая стала весомее, все игроки постараются показать свои лучшие качества», — заключил Мозякин.