Дацюк: Разбивка по дивизионам на Матче звёзд зрелищнее для болельщиков

«Эмоций будет много — это праздник для болельщиков, мне будет очень приятно принять участие в этом мероприятии. Хочется, конечно, хорошо выступить. По команде от каждого дивизиона и мини-плей-офф — для меня это новый формат. Из прошлого опыта могу сказать, что это повысит спортивный интерес: разбивка по дивизионам будет зрелищнее для болельщиков, а хоккеисты будут стараться выиграть. Самое яркое воспоминание от моих прошлых Матчей Звёзд… Думаю, назову свой первый: когда пригласили, было очень много положительных эмоций, которые смешивались с лёгким страхом — все-таки было непривычно находиться рядом с мировыми звёздами. Но в целом приятные ощущения. О подготовке каких-то “фишек” пока не думал. Уверен, что будет хороший хоккей — это главная “фишка”. С чем для меня ассоциируется Уфа? Хороший город, хороший народ, памятник Салавату и башкирский мёд», — цитирует Дацюка официальный сайт КХЛ.



Раз я капитан, значит, наверное, смогу вместе с тренером сажать хоккеистов на лавку за плохую игру. А если серьёзно, всегда очень приятно просто участвовать в Матче Звёзд, а участвовать в качестве капитана одной из команд — приятно вдвойне. Новый формат?.. Почему нет? Всё развивается, не стоит на месте, почему не попробовать турнир четырёх сборных? Все мы — спортсмены, все хотим выигрывать. Зрители увидят нормальные скорости, появится дополнительный азарт. Лично я готов эти скорости продемонстрировать. Что-то придумать? Возможно, уже после того, как приеду в Уфу. А вообще — готов принять участие в любом конкурсе. Но, думаю, там всё уже давно распределили, и меня слушать никто не будет. А вообще, Матч Звёзд — такое мероприятие, где каждый старается показать «товар лицом», блеснуть фирменным броском, обводкой, словом, сделать так, чтобы было приятно болельщикам. Ведь это, прежде всего — шоу, — рассказал Афиногенов.