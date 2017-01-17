Дацюк: Разбивка по дивизионам на Матче звёзд зрелищнее для болельщиков
Павел Дацюк и Максим Афиногенов поделились эмоциями от выбора капитанами команд своих дивизионов на Матче звёзд КХЛ.
«Эмоций будет много — это праздник для болельщиков, мне будет очень приятно принять участие в этом мероприятии. Хочется, конечно, хорошо выступить. По команде от каждого дивизиона и
Раз я капитан, значит, наверное, смогу вместе с тренером сажать хоккеистов на лавку за плохую игру. А если серьёзно, всегда очень приятно просто участвовать в Матче Звёзд, а участвовать в качестве капитана одной из команд — приятно вдвойне. Новый формат?.. Почему нет? Всё развивается, не стоит на месте, почему не попробовать турнир четырёх сборных? Все мы — спортсмены, все хотим выигрывать. Зрители увидят нормальные скорости, появится дополнительный азарт. Лично я готов эти скорости продемонстрировать.
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