Дацюк, Афиногенов, Мозякин и Медведев названы капитанами команд Матча Звезд КХЛ-2017
МОСКВА, 17 янв —
Р-Спорт. Стали известны имена капитанов четырех сборных команд дивизионов КХЛ, которые примут участие в Матче звезд 2017 года, сообщается на официальном сайте лиги.
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Капитаном команды дивизиона Боброва стал Павел Дацюк (СКА, Санкт-Петербург), дивизиона Тарасова — Максим Афиногенов («Витязь», Московская область), дивизиона Харламова — Сергей Мозякин («Металлург», Магнитогорск), дивизиона Чернышёва — Евгений Медведев («Авангард», Омск).
Матч звезд КХЛ пройдет в Уфе с 21 по 22 января.
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