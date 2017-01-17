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17 января 2017, 14:24 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Дацюк, Афиногенов, Мозякин и Медведев названы капитанами команд Матча Звезд КХЛ-2017

МОСКВА, 17 янв — Р-Спорт. Стали известны имена капитанов четырех сборных команд дивизионов КХЛ, которые примут участие в Матче звезд 2017 года, сообщается на официальном сайте лиги.

<em>МОСКВА 17 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Стали известны имена капитанов четырех сборных команд дивизионов <span class=error>КХЛ</span> которые примут участие в Матче звезд 2017 года сообщается на официальном сайте лиги. Увеличить
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Капитаном команды дивизиона Боброва стал Павел Дацюк (СКА, Санкт-Петербург), дивизиона Тарасова — Максим Афиногенов («Витязь», Московская область), дивизиона Харламова — Сергей Мозякин («Металлург», Магнитогорск), дивизиона Чернышёва — Евгений Медведев («Авангард», Омск).

Матч звезд КХЛ пройдет в Уфе с 21 по 22 января.

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