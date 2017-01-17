Обзор дня: чем слаб и силен «Ак Барс»

Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

«Ак Барс» после победы над «Динамо» формально вышел в плей-офф. Сезон для казанцев проходит гораздо лучше, чем предыдущий. Но можно ли назвать их фаворитами Кубка Гагарина? Тут очень большие сомнения. Дело в том, что у Билялетдинова есть свое понимание «правильного» хоккея и смотреть на это чаще всего невозможно. Четыре одинаковые пятерки нудят весь матч, не рискуют, не импровизируют и дожидаются своего шанса. Для лиги, чей уровень упал, это подходит, так как у многих конкурентов нет либо возможности подобрать такой состав, либо желания. На мировом уровне мы увидели, чего стоит такой стиль на самом деле. Вспомните чемпионат мира в Финляндии, когда мы вылетели в четвертьфинале, вспомните Сочи. Но в «Ак Барсе» нет звезд из Северной Америки. И соперники надеются на то, что игроки команды будут допускать индивидуальные ошибки. И в нынешнем чемпионате мы уже неоднократно видели, как казанская команда сбивались и проигрывала встречи. Сила «Ак Барса» в организации, а слабость в том, что отсутствуют хоккеисты, способные решить игру в одиночку. Погас Джастин Азеведо, Федор Малыхин всю игру думает о том, чтобы правильно поставить коньки во время атаки.

ДО СВИДАНИЯ, «МЕДВЕШЧАК».

Клуб из Загреба подал заявку для выступления в австрийскую лигу, но если «Медвешчак» найдет средства, то постарается остаться в КХЛ. Надеюсь, уже сама лига примет решение не оставлять этот клуб, найдет какие-то причины, да все эти гарантии финансирования, которые предоставляют участники, на самом деле ничего не стоят. Я был очень рад, когда хорватская команда появилась в КХЛ. Расширение географии, отличный выезд и злая команда в первый сезон — это добавляло лиге шарма. Но затем кризис, а руководство загребского клуба превратило «Медвешчак» в полевой магазин, отдавая игроков чуть ли не за любую компенсацию. Если продавать не удавалось, то с игроками расторгали контракты и они доигрывали в Европе. Это несерьезно для КХЛ. Пусть играют в Австрии.

ФИНСКИЙ КРИЗИС.

Кто неприятно поразил в понедельник, так это «Йокерит». Такое ощущение, что клуб сознательно бежит из восьмерки. Дикие поражения, совершенно беззубая игра, провалы, которые были не характерны для команды прежде. «Йокерит» очень плохо потратил деньги, вырученные за Брэндона Козуна, да и вообще команда, конечно, стала чуть слабей по сравнению с прошлым сезоном, но ведь не настолько, чтобы обеспечить себе борьбу за место в плей-офф с негарантированным удачным исходом. И опять мы поднимаем тему тренера. Юкка Ялонен совершенно точно не тянет для нашей лиги, и мы это видели уже в Санкт-Петербурге. Все плохо с «Йокеритом» стало не вчера, и даже не неделю назад. Проблемы начались давно, но у финнов более сдержанное начальство, что, как мы видим, не всегда хорошо. Поражение от «Амура» для наших бы стало последней каплей.

РЕШЕНИЕ.

Лига отменила удаление до конца игры, наложенное на защитника «Югры» Никиту Хлыстова. В Братиславе арбитры, как выяснилось, ошибочно зафиксировали толчок на борт и зря удалили хоккеиста. И что делать хоккейному клубу из Ханты-Мансийска в такой ситуации? Да, словаки не реализовали большинство, но ровно половину встречи команда Андрея Разина играла в шесть защитников, наверняка, поменяв задание игрокам. Все равно это сказалось на результате, так как победный гол случился на 52 минуте. Прямой связи между удалением и поражением нет, но она существует. Но представляете, возвращается команда домой, Разина вызывают к начальству и отчитывают за поражение. Возможно, грозят отставкой. А за что? У нас в последнее время что-то слишком часто начали менять решения судей. Не к добру это перед плей-офф.

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА ДНЯ В КХЛ.

Томи КАРХУНЕН, «Куньлунь».

Совсем прекратил спасать команду. 3 гола после 18 бросков, 3 пропущенных буллита.

Джонатон БЛУМ, «Адмирал».

Завершил неуверенную встречу с показателем «-2».

Ессе ЙОЭНСУУ, «Йокерит».

Сделал всего один бросок по воротам «Амура» и завершил встречу с показателем — «-2».