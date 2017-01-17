Обзор дня: чем слаб и силен «Ак Барс»
Казанский клуб обеспечил себе место в
плей-офф, и, кажется, разобрался с позицией в турнирной таблице, «Медвешчак» не стоит удерживать в КХЛ, а в «Йокерите» уже точно ошиблись с тренером.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.
«Ак Барс» после победы над «Динамо» формально вышел в
ДО СВИДАНИЯ, «МЕДВЕШЧАК».
Клуб из Загреба подал заявку для выступления в австрийскую лигу, но если «Медвешчак» найдет средства, то постарается остаться в КХЛ. Надеюсь, уже сама лига примет решение не оставлять этот клуб, найдет
ФИНСКИЙ КРИЗИС.
Кто неприятно поразил в понедельник, так это «Йокерит». Такое ощущение, что клуб сознательно бежит из восьмерки. Дикие поражения, совершенно беззубая игра, провалы, которые были не характерны для команды прежде. «Йокерит» очень плохо потратил деньги, вырученные за Брэндона Козуна, да и вообще команда, конечно, стала чуть слабей по сравнению с прошлым сезоном, но ведь не настолько, чтобы обеспечить себе борьбу за место в
РЕШЕНИЕ.
Лига отменила удаление до конца игры, наложенное на защитника «Югры» Никиту Хлыстова. В Братиславе арбитры, как выяснилось, ошибочно зафиксировали толчок на борт и зря удалили хоккеиста. И что делать хоккейному клубу из
ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА ДНЯ В КХЛ.
Томи КАРХУНЕН, «Куньлунь».
Совсем прекратил спасать команду. 3 гола после 18 бросков, 3 пропущенных буллита.
Джонатон БЛУМ, «Адмирал».
Завершил неуверенную встречу с показателем «-2».
Ессе ЙОЭНСУУ, «Йокерит».
Сделал всего один бросок по воротам «Амура» и завершил встречу с показателем — «-2».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter