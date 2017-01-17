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17 января 2017, 10:58 | Хоккей: КХЛ | «Прессбол»

Александр Китаров — лучший игрок минского «Динамо» в матче чемпионата КХЛ с «Адмиралом»

Лучшим игроком минского «Динамо» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (5:3) признан форвард Александр Китаров.

Лучшим игроком минского Динамо в выездном матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span> против Адмирала (5:3) признан форвард Александр <span class=error>Китаров</span>. Увеличить
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Нападающий набрал 28% голосов в опросе, проведенном на hcdinamo.by. Второе и третье места достались Бену Скривенсу и Андрею Степанову, отмечает официальный сайт «зубров».

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