Александр Китаров — лучший игрок минского «Динамо» в матче чемпионата КХЛ с «Адмиралом»
Лучшим игроком минского «Динамо» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (5:3) признан форвард Александр Китаров.
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Нападающий набрал 28% голосов в опросе, проведенном на hcdinamo.by. Второе и третье места достались Бену Скривенсу и Андрею Степанову, отмечает официальный сайт «зубров».
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