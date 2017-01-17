Александр Липин: Овертайм три на три? Честно говоря, это как в шахматы
Защитник «Барыса» Александр Липин, который стал автором одной из голевых передач в матче против «Салавата Юлаева» (4:3 ОТ), поделился впечатлениями от игры, а также от овертайма в формате «три на три», который астанчане сыграли впервые.
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Видимо, что-то случилось...
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— В первом периоде мне не понравилось и как мы, и как я в частности действовали. Всё
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