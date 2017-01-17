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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28451508/
17 января 2017, 10:07 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Александр Липин: Овертайм три на три? Честно говоря, это как в шахматы

Защитник «Барыса» Александр Липин, который стал автором одной из голевых передач в матче против «Салавата Юлаева» (4:3 ОТ), поделился впечатлениями от игры, а также от овертайма в формате «три на три», который астанчане сыграли впервые.

Защитник <span class=error>Барыса</span> Александр <span class=error>Липин</span> который стал автором одной из голевых передач в матче против <span class=error>Салавата</span> <span class=error>Юлаева</span> (4:3 ОТ) поделился впечатлениями от игры а также от овертайма в формате три на три который астанчане сыграли впервые. Увеличить
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— В первом периоде мне не понравилось и как мы, и как я в частности действовали. Всё как-то на полуспущенных что ли… Во втором периоде завелись, повели 3:1. И после третьего гола у нас за пару минут ещё 5−6 стопроцентных моментов было. Забивай эти голы и, возможно, «валидольной» концовки бы не было. Но не забиваешь ты — пропускаешь, этот закон никто не отменял. Уфа сравняла, ну, а дальше мы перетерпели, может быть. Гол с моим участием? Кто-то запустил по борту, Славка (Трясунов — прим.) по-моему, Костя (Пушкарёв — прим.) здорово разменялся, я просто отдал Кириллу (Панюков — прим.), а у него бросок очень хороший, что он в очередной раз продемонстрировал. Овертайм три на три? Честно говоря, это что-то как в шахматы что ли. Выпад у них, выпад у нас. У каждого один ход и без права на ошибку. Любой маленький обрез, и уже будет контратака «три в два», а это считается, как 50 процентов гола. Ну, значит, мы в «шахматы» лучше играем (смеётся), — сказал Липин.

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