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17 января 2017, 8:26 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

Найджела Доуса провозгласили «повелителем всея КХЛ»

Нападающего астанинского «Барыса» Найджела Доуса провозгласили «повелителем всея КХЛ» после матча с уфимским «Салават Юлаевым», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Нападающий Барыса в матче с Салават Юлаевым достиг отметки в 300 очков. Увеличить
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В той игре, состоявшейся 16 января в Астане, Доус достиг отметки в 300 очков в КХЛ. Форвард «Барыса» отметился дублем, а также отдал голевую передачу на Кевина Даллмэна в овертайме.

По этому случаю на странице hockey_memes_kz в Instagram появился пост, в котором Доуса изобразили в роли короля, сидящего на троне.

Добавим, что Доус выступает в КХЛ с сезона-2011/12, все это время он играет в «Барысе». Форвард провел 349 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф, забросив 172 шайбы и сделав 128 результативных передач. Кроме того, Доус является лучшим снайпером в истории КХЛ среди иностранцев.

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