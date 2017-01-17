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17 января 2017, 0:11 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

КХЛ признает вклад «Медвешчака» в повышение интереса к чемпионату

МОСКВА, 16 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) признает вклад хорватского «Медвешчака» в повышение интереса к турниру с момента включения клуба в состав участников. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе КХЛ.

В понедельник загребский клуб сообщил о том, что может покинуть лигу по окончании сезона: «Медвешчак» подал заявку на вступление в австрийскую хоккейную лигу (EBEL), а решение о дальнейшем участии в чемпионате КХЛ, «исходя от экономических и геополитических причин», будет принято в конце февраля — начале марта.

«ХК “Медвешчак” входит в число самых популярных спортивных брендов Хорватии, и КХЛ признает вклад клуба в повышение интереса к лиге с момента его вступления в состав участников чемпионата в сезоне-2013/14. КХЛ уважает право каждого клуба на определение пути своего развития», — говорится в сообщении лиги.

Согласно регламенту лиги, для подтверждения участия в следующем чемпионате КХЛ все клубы должны предоставить соответствующие документы до 31 мая, после чего состав участников будет утвержден советом директоров КХЛ.

«Медвешчак» за время выступлений в КХЛ один раз выходил в плей-офф — в сезоне-2013/14, уступив в первом раунде. В нынешнем чемпионате клуб занимает 11-е место в таблице Западной конференции, набрав 62 очка после 50 матчей. До вступления в КХЛ «Медвешчак» выступал в EBEL, где также играют клубы из разных стран. Ранее говорилось о задолженностях клуба перед хоккеистами, вице-президент «Медвешчака» Маркантонио Белинич сообщал ТАСС, что клуб ищет инвесторов среди российских и хорватских компаний.

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