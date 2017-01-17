КХЛ признает вклад «Медвешчака» в повышение интереса к чемпионату

В понедельник загребский клуб сообщил о том, что может покинуть лигу по окончании сезона: «Медвешчак» подал заявку на вступление в австрийскую хоккейную лигу (EBEL), а решение о дальнейшем участии в чемпионате КХЛ, «исходя от экономических и геополитических причин», будет принято в конце февраля — начале марта.

«ХК “Медвешчак” входит в число самых популярных спортивных брендов Хорватии, и КХЛ признает вклад клуба в повышение интереса к лиге с момента его вступления в состав участников чемпионата в сезоне-2013/14. КХЛ уважает право каждого клуба на определение пути своего развития», — говорится в сообщении лиги.

Согласно регламенту лиги, для подтверждения участия в следующем чемпионате КХЛ все клубы должны предоставить соответствующие документы до 31 мая, после чего состав участников будет утвержден советом директоров КХЛ.