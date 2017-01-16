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16 января 2017, 23:40 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Горовиков: Московское «Динамо» не выбирает себе соперника в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 16 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Игроки московского «Динамо» не задумываются о потенциальном сопернике в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал нападающий столичной команды Константин Горовиков.

В понедельник динамовцы на домашнем льду уступило казанскому Ак Барсу со счетом 1:2. Увеличить
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В понедельник «Динамо» на домашнем льду уступило казанскому «Ак Барсу» со счетом 1:2. Таким образом, прервалась шестиматчевая победная серия бело-голубых в чемпионате КХЛ.

«Несмотря на то, что проиграли, мы провели достойный матч. Получилась интересная игра во всех отношениях против такого дисциплинированного, обученного соперника, который фактически не имеет слабых мест. Даже, несмотря на поражение, болельщики, думаю, остались довольны борьбой до последней секунды. Чтобы выигрывать, нужно забрасывать больше одной шайбы. По ходу встречи были хорошие моменты, которые обязательно надо реализовывать, это и был ключ к победе», — сказал хоккеист.

«Такие матчи и являются показателями, на них можно увидеть, от чего отталкиваться в плей-офф, — продолжил он. — Место в четверке Западной конференции? Все быстро меняется, и, если будет игра, непринципиально, на кого попадать в играх на вылет».

В конце третьего периода арбитр встречи Константин Оленин отменил гол в ворота казанской команды из-за помехи голкиперу Эмилю Гарипову. «Нам нужно играть и забивать так, чтобы не было вопросов. Есть компетентные люди, которые должны за это отвечать», — поделился мнением Горовиков.

«Динамо» после 51 матча набрало 89 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче 18 января бело-голубые на домашнем льду встретятся с ЦСКА.

16.01.2017 19:30 Регулярный чемпионат
ХК Динамо 1:2 Ак Барс
(0:1, 0:0, 1:1)
Вратари
Еременко А. Гарипов Э.
1-й период
Свитов А. 03:33
Попов Анд. 09:24
13:19 Подшендялов А.
Сидоров Мих. (Варнаков М.) 16:40
2-й период
Глухов М. 25:29
31:51 Рылов Я.
3-й период
43:39 Федоров А.
Батыршин Р. 49:42
53:40 Цветков А.
Секач И. 54:47
56:15 Карсумс М.
Глухов М. (Попов Анд.) 56:21
59:56 Карсумс М. (Горовиков К., Карпов М.)
Статистика
10 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ак Барс
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