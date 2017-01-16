Горовиков: Московское «Динамо» не выбирает себе соперника в плей-офф КХЛ

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В понедельник «Динамо» на домашнем льду уступило казанскому «Ак Барсу» со счетом 1:2. Таким образом, прервалась шестиматчевая победная серия бело-голубых в чемпионате КХЛ.

«Несмотря на то, что проиграли, мы провели достойный матч. Получилась интересная игра во всех отношениях против такого дисциплинированного, обученного соперника, который фактически не имеет слабых мест. Даже, несмотря на поражение, болельщики, думаю, остались довольны борьбой до последней секунды. Чтобы выигрывать, нужно забрасывать больше одной шайбы. По ходу встречи были хорошие моменты, которые обязательно надо реализовывать, это и был ключ к победе», — сказал хоккеист.

«Такие матчи и являются показателями, на них можно увидеть, от чего отталкиваться в плей-офф, — продолжил он. — Место в четверке Западной конференции? Все быстро меняется, и, если будет игра, непринципиально, на кого попадать в играх на вылет».

В конце третьего периода арбитр встречи Константин Оленин отменил гол в ворота казанской команды из-за помехи голкиперу Эмилю Гарипову. «Нам нужно играть и забивать так, чтобы не было вопросов. Есть компетентные люди, которые должны за это отвечать», — поделился мнением Горовиков.