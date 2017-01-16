Билялетдинов: Везение было на стороне «Ак Барса» в матче КХЛ с московским «Динамо»

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«Ак Барс» на выезде обыграл «Динамо» со счетом 2:1, прервав серию москвичей из шести побед. Казанский клуб одержал первую победу в пяти мачтах.

«Хорошая игра была, команды показали эмоциональный хоккей. Интересно получилось, где-то нам повезло, но везет тому, кто везет. В целом я доволен ребятами, но есть нюансы, которые мы должны исправить», — сказал Билялетдинов.

Главный тренер столичной команды Сергей Орешкин посетовал на плохую реализацию голевых моментов. «Поражение случилось из-за низкой реализации моментов — у нас было три хороших момента, но не сложилось. В конце напряглись, но не хватило времени. Никаких обид на судей нет, матч пройден, идем дальше, нужно работать, бороться, самое главное хотеть этого», — отметил специалист.

В турнирной таблице Восточной конференции «Ак Барс» идет третьим, набрав 97 очков в 52 матчах. «Динамо», набрав 89 баллов после 51 игры, занимает пятую строчку на Западе.