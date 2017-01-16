Билялетдинов: Везение было на стороне «Ак Барса» в матче КХЛ с московским «Динамо»
МОСКВА, 16 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Казанский «Ак Барс» не без помощи удачи обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом на послематчевой
пресс-конференции заявил главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Ак Барс» на выезде обыграл «Динамо» со счетом 2:1, прервав серию москвичей из шести побед. Казанский клуб одержал первую победу в пяти мачтах.
«Хорошая игра была, команды показали эмоциональный хоккей. Интересно получилось,
Главный тренер столичной команды Сергей Орешкин посетовал на плохую реализацию голевых моментов. «Поражение случилось
В турнирной таблице Восточной конференции «Ак Барс» идет третьим, набрав 97 очков в 52 матчах. «Динамо», набрав 89 баллов после 51 игры, занимает пятую строчку на Западе.
В следующем матче 18 января
|Еременко А.
|Гарипов Э.
|1-й период
|Свитов А.
|03:33
|Попов Анд.
|09:24
|13:19
|Подшендялов А.
|Сидоров Мих. (Варнаков М.)
|16:40
|2-й период
|Глухов М.
|25:29
|31:51
|Рылов Я.
|3-й период
|43:39
|Федоров А.
|Батыршин Р.
|49:42
|53:40
|Цветков А.
|Секач И.
|54:47
|56:15
|Карсумс М.
|Глухов М. (Попов Анд.)
|56:21
|59:56
|Карсумс М. (Горовиков К., Карпов М.)
|10
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter