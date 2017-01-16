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16 января 2017, 23:16 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Билялетдинов: Везение было на стороне «Ак Барса» в матче КХЛ с московским «Динамо»

МОСКВА, 16 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Казанский «Ак Барс» не без помощи удачи обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.

Главный тренер <span class=error>казанцев</span> заявил что его подопечным еще нужно работать над улучшением игры. Увеличить
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«Ак Барс» на выезде обыграл «Динамо» со счетом 2:1, прервав серию москвичей из шести побед. Казанский клуб одержал первую победу в пяти мачтах.

«Хорошая игра была, команды показали эмоциональный хоккей. Интересно получилось, где-то нам повезло, но везет тому, кто везет. В целом я доволен ребятами, но есть нюансы, которые мы должны исправить», — сказал Билялетдинов.

Главный тренер столичной команды Сергей Орешкин посетовал на плохую реализацию голевых моментов. «Поражение случилось из-за низкой реализации моментов — у нас было три хороших момента, но не сложилось. В конце напряглись, но не хватило времени. Никаких обид на судей нет, матч пройден, идем дальше, нужно работать, бороться, самое главное хотеть этого», — отметил специалист.

В турнирной таблице Восточной конференции «Ак Барс» идет третьим, набрав 97 очков в 52 матчах. «Динамо», набрав 89 баллов после 51 игры, занимает пятую строчку на Западе.

В следующем матче 18 января бело-голубые примут московский ЦСКА, «Ак Барс» в тот же день на домашнем льду примет уфимский «Салават Юлаев».

16.01.2017 19:30 Регулярный чемпионат
ХК Динамо 1:2 Ак Барс
(0:1, 0:0, 1:1)
Вратари
Еременко А. Гарипов Э.
1-й период
Свитов А. 03:33
Попов Анд. 09:24
13:19 Подшендялов А.
Сидоров Мих. (Варнаков М.) 16:40
2-й период
Глухов М. 25:29
31:51 Рылов Я.
3-й период
43:39 Федоров А.
Батыршин Р. 49:42
53:40 Цветков А.
Секач И. 54:47
56:15 Карсумс М.
Глухов М. (Попов Анд.) 56:21
59:56 Карсумс М. (Горовиков К., Карпов М.)
Статистика
10 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ак Барс
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