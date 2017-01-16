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16 января 2017, 22:49 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Билялетдинов одержал 600-ю победу в матчах чемпионата России

Победа «Ак Барса» над московским «Динамо» (2:1) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ стала для главного тренера казанской команды Зинэтулы Билялетдинова 600-й в играх чемпионата страны.

Отметим, что до «Ак Барса» Билялетдинов возглавлял «Динамо», где работал с 1997 по 2001 и с 2002 по 2004 год.

16.01.2017 19:30 Регулярный чемпионат
ХК Динамо 1:2 Ак Барс
(0:1, 0:0, 1:1)
Вратари
Еременко А. Гарипов Э.
1-й период
Свитов А. 03:33
Попов Анд. 09:24
13:19 Подшендялов А.
Сидоров Мих. (Варнаков М.) 16:40
2-й период
Глухов М. 25:29
31:51 Рылов Я.
3-й период
43:39 Федоров А.
Батыршин Р. 49:42
53:40 Цветков А.
Секач И. 54:47
56:15 Карсумс М.
Глухов М. (Попов Анд.) 56:21
59:56 Карсумс М. (Горовиков К., Карпов М.)
Статистика
10 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ак Барс
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