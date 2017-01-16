Билялетдинов одержал 600-ю победу в матчах чемпионата России
Победа «Ак Барса» над московским «Динамо» (2:1) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ стала для главного тренера казанской команды Зинэтулы Билялетдинова 600-й в играх чемпионата страны.
Отметим, что до «Ак Барса» Билялетдинов возглавлял «Динамо», где работал с 1997 по 2001 и с 2002 по 2004 год.
Вратари
|Еременко А.
|Гарипов Э.
|1-й период
|Свитов А.
|03:33
|Попов Анд.
|09:24
|13:19
|Подшендялов А.
|Сидоров Мих. (Варнаков М.)
|16:40
|2-й период
|Глухов М.
|25:29
|31:51
|Рылов Я.
|3-й период
|43:39
|Федоров А.
|Батыршин Р.
|49:42
|53:40
|Цветков А.
|Секач И.
|54:47
|56:15
|Карсумс М.
|Глухов М. (Попов Анд.)
|56:21
|59:56
|Карсумс М. (Горовиков К., Карпов М.)
Статистика
|10
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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