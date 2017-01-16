«Ак Барс» обыграл «Динамо» (Москва) и гарантировал себе выход в плей-офф КХЛ

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Встреча, прошедшая в столичном ледовом дворце «Парка Легенд», завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) в пользу гостей. Голы в составе победителей забили Михаил Сидоров (17-я минута) и Михаил Глухов (57-я). У «Динамо» отличился Мартиньш Карсумс (60-я).

Динамовцы ударно начали новый календарный год, выиграв в основное время шесть матчей из шести. Более того, в двух предыдущих встречах команда Сергея Орешкина победила «всухую», благодаря чему вратарь «бело-голубых» Александр Еременко оказался в шаге от повторения сразу двух рекордов по количеству матчей «на ноль»: и в чемпионатах России, и в составе «Динамо». Разумеется, очередной «сухарь» Еременко был основной интригой встречи.

Эта интрига пропала уже в концовке первого периода. «Динамо» традиционно начало игры провело в чужой зоне и имело ряд голевых моментов, самый опасный из которых возник у Алексея Терещенко. Однако ни один из 11 бросков не оказался голевым, а вот одна из немногих попыток казанцев оказалась точной. Сидоров, еще недавно блиставший в составе молодежной сборной России на чемпионате мира в Канаде, мощно щелкнул от синей линии, и Еременко, закрытый игроками, шайбу не увидел. Два оставшихся периода «Ак Барс» привычно играл «по счету», уделяя пристальное внимание обороне.

Несколько раз хозяева были близки к тому, чтобы сравнять счет, но выручал голкипер Эмиль Гарипов, при этом казанцы организовали две контратаки, в которых были обязаны решать исход встречи. Решающий момент произошел на 54-й минуте. Юусо Хиетанен забросил шайбу, однако арбитры ее не засчитали из-за того, что Егор Дугин мешал голкиперу. Тут же Глухов удвоил преимущество «Ак Барса», сняв все вопросы о победителе матча. «Динамо» лишь успело сократить оставание.