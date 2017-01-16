«Ак Барс» обыграл «Динамо» (Москва) и гарантировал себе выход в плей-офф КХЛ
МОСКВА, 16 янв —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Хоккеисты казанского «Ак Барса» взяли верх над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ и досрочно гарантировали себе участие в плей-офф.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча, прошедшая в столичном ледовом дворце «Парка Легенд», завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) в пользу гостей. Голы в составе победителей забили Михаил Сидоров (17-я минута) и Михаил Глухов (57-я). У «Динамо» отличился Мартиньш Карсумс (60-я).
Динамовцы ударно начали новый календарный год, выиграв в основное время шесть матчей из шести. Более того, в двух предыдущих встречах команда Сергея Орешкина победила «всухую», благодаря чему вратарь «бело-голубых» Александр Еременко оказался в шаге от повторения сразу двух рекордов по количеству матчей «на ноль»: и в чемпионатах России, и в составе «Динамо». Разумеется, очередной «сухарь» Еременко был основной интригой встречи.
Эта интрига пропала уже в концовке первого периода. «Динамо» традиционно начало игры провело в чужой зоне и имело ряд голевых моментов, самый опасный из которых возник у Алексея Терещенко. Однако ни один из 11 бросков не оказался голевым, а вот одна из немногих попыток казанцев оказалась точной. Сидоров, еще недавно блиставший в составе молодежной сборной России на чемпионате мира в Канаде, мощно щелкнул от синей линии, и Еременко, закрытый игроками, шайбу не увидел. Два оставшихся периода «Ак Барс» привычно играл «по счету», уделяя пристальное внимание обороне.
Несколько раз хозяева были близки к тому, чтобы сравнять счет, но выручал голкипер Эмиль Гарипов, при этом казанцы организовали две контратаки, в которых были обязаны решать исход встречи. Решающий момент произошел на 54-й минуте. Юусо Хиетанен забросил шайбу, однако арбитры ее не засчитали
«Ак Барс» благодаря этой победе прервал серию из четырех поражений подряд и, набрав 97 очков, гарантировал себе участие в
|Еременко А.
|Гарипов Э.
|1-й период
|Свитов А.
|03:33
|Попов Анд.
|09:24
|13:19
|Подшендялов А.
|Сидоров Мих. (Варнаков М.)
|16:40
|2-й период
|Глухов М.
|25:29
|31:51
|Рылов Я.
|3-й период
|43:39
|Федоров А.
|Батыршин Р.
|49:42
|53:40
|Цветков А.
|Секач И.
|54:47
|56:15
|Карсумс М.
|Глухов М. (Попов Анд.)
|56:21
|59:56
|Карсумс М. (Горовиков К., Карпов М.)
|10
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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