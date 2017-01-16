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16 января 2017, 22:30 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Ак Барс» обыграл «Динамо» (Москва) и гарантировал себе выход в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 16 янв — Р-Спорт, Александр Рогулев. Хоккеисты казанского «Ак Барса» взяли верх над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ и досрочно гарантировали себе участие в плей-офф.

Хоккеисты казанского Ак Барса взяли верх над московским Динамо в матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span> и досрочно гарантировали себе участие в <nobr>плей-офф.</nobr> Увеличить
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Встреча, прошедшая в столичном ледовом дворце «Парка Легенд», завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) в пользу гостей. Голы в составе победителей забили Михаил Сидоров (17-я минута) и Михаил Глухов (57-я). У «Динамо» отличился Мартиньш Карсумс (60-я).

Динамовцы ударно начали новый календарный год, выиграв в основное время шесть матчей из шести. Более того, в двух предыдущих встречах команда Сергея Орешкина победила «всухую», благодаря чему вратарь «бело-голубых» Александр Еременко оказался в шаге от повторения сразу двух рекордов по количеству матчей «на ноль»: и в чемпионатах России, и в составе «Динамо». Разумеется, очередной «сухарь» Еременко был основной интригой встречи.

Эта интрига пропала уже в концовке первого периода. «Динамо» традиционно начало игры провело в чужой зоне и имело ряд голевых моментов, самый опасный из которых возник у Алексея Терещенко. Однако ни один из 11 бросков не оказался голевым, а вот одна из немногих попыток казанцев оказалась точной. Сидоров, еще недавно блиставший в составе молодежной сборной России на чемпионате мира в Канаде, мощно щелкнул от синей линии, и Еременко, закрытый игроками, шайбу не увидел. Два оставшихся периода «Ак Барс» привычно играл «по счету», уделяя пристальное внимание обороне.

Несколько раз хозяева были близки к тому, чтобы сравнять счет, но выручал голкипер Эмиль Гарипов, при этом казанцы организовали две контратаки, в которых были обязаны решать исход встречи. Решающий момент произошел на 54-й минуте. Юусо Хиетанен забросил шайбу, однако арбитры ее не засчитали из-за того, что Егор Дугин мешал голкиперу. Тут же Глухов удвоил преимущество «Ак Барса», сняв все вопросы о победителе матча. «Динамо» лишь успело сократить оставание.

«Ак Барс» благодаря этой победе прервал серию из четырех поражений подряд и, набрав 97 очков, гарантировал себе участие в плей-офф. «Динамо» потерпело первое поражение в последних семи играх.

16.01.2017 19:30 Регулярный чемпионат
ХК Динамо 1:2 Ак Барс
(0:1, 0:0, 1:1)
Вратари
Еременко А. Гарипов Э.
1-й период
Свитов А. 03:33
Попов Анд. 09:24
13:19 Подшендялов А.
Сидоров Мих. (Варнаков М.) 16:40
2-й период
Глухов М. 25:29
31:51 Рылов Я.
3-й период
43:39 Федоров А.
Батыршин Р. 49:42
53:40 Цветков А.
Секач И. 54:47
56:15 Карсумс М.
Глухов М. (Попов Анд.) 56:21
59:56 Карсумс М. (Горовиков К., Карпов М.)
Статистика
10 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ХК Динамо
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