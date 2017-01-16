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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28447850/
16 января 2017, 22:17 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

КХЛ отменила штраф до конца игры Хлыстова в матче «Слован» — «Югра»

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Слован» — «Югра», состоявшегося 15 января 2017 года.

Принято решение отменить наложенное на защитника ХК «Югра» Никиту Хлыстова (№ 23) наказание по Правилу 520 б (Толчок на борт) «Правил игры в хоккей сезона-2016/17» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.).

15.01.2017 19:30 Зрители 9708 Регулярный чемпионат Ondrej Nepela Arena (Orange Arena)
Слован 3:2 Югра
(1:0, 1:0, 1:2)
Главные тренеры
Милош Ржига Андрей Разин
Вратари
Барри Браст Александр Шарыченков 58:56
1-й период
Олег Погоришный 04:30
04:42 Жига Еглич (М. Серсен, Дж. Чичу)
06:46 Патрик Бачик
12:12
2-й период
Александр Угольников 25:47
Евгений Лапенков 30:50
32:03 Джонатан Чичу (Дж. Тэйфф, М. Серсен)
Никита Хлыстов 37:28
Никита Хлыстов 37:28
3-й период
51:37 Игорь Мусатов (Т. Сурови, К. Чипчура)
Андрей Алексеев (К. Беляев, Е. Кулик) 51:48
Антон Королев (Е. Лапенков, Е. Кулик) 54:39
Статистика
2 Штрафное время 33
5 Игра в большинстве 1
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Андрей Рогачев (Москва, Россия)
Главный судья Петер Гебеи (Венгрия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Югра
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