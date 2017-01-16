КХЛ отменила штраф до конца игры Хлыстова в матче «Слован» — «Югра»
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Слован» — «Югра», состоявшегося 15 января 2017 года.
Принято решение отменить наложенное на защитника ХК «Югра» Никиту Хлыстова (№ 23) наказание по Правилу 520 б (Толчок на борт) «Правил игры в хоккей сезона-2016/17» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.).
|15.01.2017 19:30
|Зрители 9708
|Регулярный чемпионат
|Ondrej Nepela Arena (Orange Arena)
Главные тренеры
|Милош Ржига
|Андрей Разин
Вратари
|Барри Браст
|Александр Шарыченков 58:56
|1-й период
|Олег Погоришный
|04:30
|04:42
|Жига Еглич (М. Серсен, Дж. Чичу)
|06:46
|Патрик Бачик
|12:12
|2-й период
|Александр Угольников
|25:47
|Евгений Лапенков
|30:50
|32:03
|Джонатан Чичу (Дж. Тэйфф, М. Серсен)
|Никита Хлыстов
|37:28
|Никита Хлыстов
|37:28
|3-й период
|51:37
|Игорь Мусатов (Т. Сурови, К. Чипчура)
|Андрей Алексеев (К. Беляев, Е. Кулик)
|51:48
|Антон Королев (Е. Лапенков, Е. Кулик)
|54:39
Статистика
|2
|Штрафное время
|33
|5
|Игра в большинстве
|1
|2
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Андрей Рогачев (Москва, Россия)
|Главный судья
|Петер Гебеи (Венгрия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter