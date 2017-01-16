«Локомотив» одержал четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв дома «Ладу»

Встреча, прошедшая в понедельник в Ярославле, завершилась со счетом 4:2 (2:2, 1:0, 1:0). В составе «Локомотива» шайбы забросили Петри Контиола (1-я минута), Александр Кадейкин (14-я), Павел Коледов (36-я) и Андрей Локтионов (60-я). У «Лады» отличились Никита Филатов (4-я) и Антон Шенфельд (17-я).

«Локомотив» в следующем матче 19 января сыграет в гостях с нижегородским «Торпедо», а «Лада» днем ранее на выезде встретится с подмосковным «Витязем».