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16 января 2017, 21:42 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Локомотив» одержал четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв дома «Ладу»

МОСКВА, 16 янв — Р-Спорт. Ярославский «Локомотив» обыграл тольяттинскую «Ладу» и продлил серию побед в регулярном чемпионате КХЛ до четырех матчей.

Встреча, прошедшая в понедельник в Ярославле, завершилась со счетом 4:2 (2:2, 1:0, 1:0). В составе «Локомотива» шайбы забросили Петри Контиола (1-я минута), Александр Кадейкин (14-я), Павел Коледов (36-я) и Андрей Локтионов (60-я). У «Лады» отличились Никита Филатов (4-я) и Антон Шенфельд (17-я).

«Локомотив» в следующем матче 19 января сыграет в гостях с нижегородским «Торпедо», а «Лада» днем ранее на выезде встретится с подмосковным «Витязем».

16.01.2017 19:00 Зрители 7947 Регулярный чемпионат УКРК "Арена 2000"
Локомотив 4:2 Лада
(2:2, 1:0, 1:0)
Главные тренеры
Алексей Кудашов Артис Аболс
Вратари
Александр Судницин Эдгар Масальскис 59:12 (Э. Масальскис 59:28-59:32, Э. Масальскис 59:46)
1-й период
00:27 Петри Контиола (Б. Козун, М. Тальбо)
Никита Филатов (Анд. Иванов) 03:51
13:05 Александр Кадейкин
Антон Шенфельд (Г. Белоусов, А. Мастрюков) 16:58
2-й период
Ефим Гуркин 32:39
35:03 Павел Коледов (Е. Аверин)
3-й период
Рафаэль Ахметов 45:46
59:46 п.в. Андрей Локтионов (Е. Аверин)
Овертайм
Никита Филатов 60:00
Статистика
0 Штрафное время 14
2 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Лада
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