«Локомотив» одержал четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв дома «Ладу»
МОСКВА, 16 янв —
Р-Спорт. Ярославский «Локомотив» обыграл тольяттинскую «Ладу» и продлил серию побед в регулярном чемпионате КХЛ до четырех матчей.
Встреча, прошедшая в понедельник в Ярославле, завершилась со счетом 4:2 (2:2, 1:0, 1:0). В составе «Локомотива» шайбы забросили Петри Контиола (1-я минута), Александр Кадейкин (14-я), Павел Коледов (36-я) и Андрей Локтионов (60-я). У «Лады» отличились Никита Филатов (4-я) и Антон Шенфельд (17-я).
«Локомотив» в следующем матче 19 января сыграет в гостях с нижегородским «Торпедо», а «Лада» днем ранее на выезде встретится с подмосковным «Витязем».
|16.01.2017 19:00
|Зрители 7947
|Регулярный чемпионат
|УКРК "Арена 2000"
Главные тренеры
|Алексей Кудашов
|Артис Аболс
Вратари
|Александр Судницин
|Эдгар Масальскис 59:12 (Э. Масальскис 59:28-59:32, Э. Масальскис 59:46)
|1-й период
|00:27
|Петри Контиола (Б. Козун, М. Тальбо)
|Никита Филатов (Анд. Иванов)
|03:51
|13:05
|Александр Кадейкин
|Антон Шенфельд (Г. Белоусов, А. Мастрюков)
|16:58
|2-й период
|Ефим Гуркин
|32:39
|35:03
|Павел Коледов (Е. Аверин)
|3-й период
|Рафаэль Ахметов
|45:46
|59:46
|п.в.
|Андрей Локтионов (Е. Аверин)
|Овертайм
|Никита Филатов
|60:00
Статистика
|0
|Штрафное время
|14
|2
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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