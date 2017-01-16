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16 января 2017, 21:44 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Евгений Артюхин дисквалифицирован на два матча

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча СКА — «Сибирь», состоявшегося 15 января 2017 года.

Принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего ХК «Сибирь» Евгения Артюхина (№ 44) наказание по Правилу 537 г (Удар клюшкой) «Правил игры в хоккей сезона-2016/17» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) — и согласно п. 1.14.1. статьи 26 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Кроме того, поскольку дисциплинарный штраф до конца игры (20 мин.) стал для игрока повторным в нынешнем сезоне, на него согласно п. 4.3.1. ст. 26 Дисциплинарного регламента дополнительно накладывается обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.

15.01.2017 17:00 Зрители 12260 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
СКА 6:2 Сибирь
(1:0, 2:2, 3:0)
Главные тренеры
Олег Знарок Андрей Скабелка
Вратари
Микко Коскинен Иван Налимов
1-й период
00:58 Евгений Дадонов
Константин Соколов 01:27
13:54 Вадим Шипачев
Максим Игнатович 17:52
2-й период
21:03 Микко Коскинен
Константин Окулов (А. Полашек, Е. Миловзоров) 27:26
Йоонас Кемппайнен (Е. Артюхин) 31:23
32:05 Виктор Тихонов (П. Дацюк, И. Ковальчук)
32:39 Никита Гусев (В. Шипачев)
Евгений Артюхин 39:32
Евгений Артюхин 39:32
Евгений Артюхин 39:32
3-й период
44:21 Илья Каблуков (Ант. Белов, И. Ковальчук)
45:40 Вадим Шипачев (Е. Дадонов, Н. Гусев)
51:55 Евгений Дадонов (Н. Гусев, В. Шипачев)
Максим Игнатович 54:58
Статистика
4 Штрафное время 33
6 Игра в большинстве 2
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сибирь
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