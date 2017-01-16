Евгений Артюхин дисквалифицирован на два матча
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча СКА — «Сибирь», состоявшегося 15 января 2017 года.
Принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего ХК «Сибирь» Евгения Артюхина (№ 44) наказание по Правилу 537 г (Удар клюшкой) «Правил игры в хоккей сезона-2016/17» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) — и согласно п. 1.14.1. статьи 26 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу.
Кроме того, поскольку дисциплинарный штраф до конца игры (20 мин.) стал для игрока повторным в нынешнем сезоне, на него согласно п. 4.3.1. ст. 26 Дисциплинарного регламента дополнительно накладывается обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.
Главные тренеры
|Олег Знарок
|Андрей Скабелка
Вратари
|Микко Коскинен
|Иван Налимов
|1-й период
|00:58
|Евгений Дадонов
|Константин Соколов
|01:27
|13:54
|Вадим Шипачев
|Максим Игнатович
|17:52
|2-й период
|21:03
|Микко Коскинен
|Константин Окулов (А. Полашек, Е. Миловзоров)
|27:26
|Йоонас Кемппайнен (Е. Артюхин)
|31:23
|32:05
|Виктор Тихонов (П. Дацюк, И. Ковальчук)
|32:39
|Никита Гусев (В. Шипачев)
|Евгений Артюхин
|39:32
|Евгений Артюхин
|39:32
|Евгений Артюхин
|39:32
|3-й период
|44:21
|Илья Каблуков (Ант. Белов, И. Ковальчук)
|45:40
|Вадим Шипачев (Е. Дадонов, Н. Гусев)
|51:55
|Евгений Дадонов (Н. Гусев, В. Шипачев)
|Максим Игнатович
|54:58
Статистика
|4
|Штрафное время
|33
|6
|Игра в большинстве
|2
|2
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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