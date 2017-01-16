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16 января 2017, 21:28 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

Занковец объяснил, почему «Барыс» не удержал счет 3:1 в матче с «Салават Юлаевым»

Главный тренер «Барыса» Эдуард Занковец прокомментировал победу над «Салават Юлаевым» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Казахстанский клуб вырвал победу в овертайме. Увеличить
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Хозяева выиграли встречу в Астане, благодаря шайбе Кевина Даллмэна в овертайме — 4:3. По ходу матча «Барыс» вел с разницей в два гола, но не смог удержать победу.

— Равный матч равных соперников. То что, игра в основное время закончилась вничью, как раз отражало соотношение сил на льду. Обилие опасных моментов, к сожалению, у нас меньшинство сработало не лучшим образом. Понятное дело, что у соперника креативные игроки, но хотелось бы этот компонент скорректировать. Думаю, что для зрителей этот матч был очень интересным, и в плане голевых моментов, и по самоотдаче, и на десерт посмотрели новый формат овертайма «3 на 3», — цитирует Занковца официальный сайт «Барыса».

— Как объясните провал во втором периоде, когда «Салават Юлаев» отыгрался с 1:3?

— Знаете, если брать второй период, то, как мы быстро забили, так и соперник быстро забил. Здесь вопрос даже не в том, что кто-то потерял концентрацию, здесь вопрос в другом. Когда на льду игроки высокого класса, то они могут воспользоваться любой ошибкой. Ну, а без ошибок, безусловно, хоккея не бывает. Мне кажется, это не потеря концентрации, а стечение игровых обстоятельств.

— Хенрика Карлссона не было в заявке, что с ним?

— Приболел, ничего серьезного.

— Романа Старченко по-прежнему нет в заявке на игру…

— Он уже тренируется с основной группой, мы не хотим форсировать события, так как травма у него была непростая. Он раньше времени начал тренироваться, пока те игроки, которые выходят на лед, здоровы и нет смысла кого-то убирать.

— В середине второго периода «Барыс» перестал наносить дальние броски, стараясь завести шайбу в ворота, это установка была?

— Нет, конечно. Как сказать игрокам не бросайте, а заводите в ворота?

Исход матча прокомментировал и главный тренер «Салават Юлаева» Игорь Захаркин.

— Для нас последние матчи складываются очень сложно, и нет очевидных ошибок, есть какие-то пограничные зоны, когда у команды не получается выиграть, проходит уверенность, уходит куда-то удача и команда пропускает.

Сегодня первый период мы сыграли неплохо, сумели забить первый гол в неравных составах. Во втором затянули атаки, получили три контратаки в ответ, три броска и практически три гола, потом очень много работали, чтобы вернуться в игру.

В третьем периоде вновь старались играть строго, правильно и, думаю, что в этом смысле нам нужно немного терпения. Через такую работу и приходит правильное понимание игровых позиций для хоккеистов. Удача притягивается через такую сложную и серьезную работу. Думаю, что сегодня, в сравнении с прошлым матчем, мы сделали маленький шаг вперед, — сказал Захаркин.

Отметим, что следующий матч «Барыс» проведет дома 18 января. Игра с новокузнецким «Металлургом» начнется в 18:00 по времени Астаны, а в прямом эфире ее покажет KazSport.

16.01.2017 16:30 Зрители 7140 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Барыс 4:3 ОТ Салават Юлаев
(0:1, 3:2, 0:0)
Главные тренеры
Эдуард Занковец Игорь Захаркин
Вратари
Кевин Пулен 19:59 (К. Пулен 20:00) Андрей Гаврилов 26:31 (Н. Сведберг 26:31)
1-й период
Сами Леписто 05:38
10:06 Кевин Даллмэн
Томаш Мертль (С. Леписто, А. Логинов) 10:26
2-й период
23:43 Найджел Доус (Б. Боченски, К. Даллмэн)
24:48 Кирилл Панюков (А. Липин)
26:31 Найджел Доус (Д. Бойд, Б. Боченски)
29:08 Роман Савченко
33:40 Егор Шалапов
Максим Майоров (Д. Куляш) 34:13
Александр Нестеров (Е. Коротков) 35:39
3-й период
44:37 Никита Иванов
Евгений Бодров 44:37
48:43 Мартен Сан-Пьер
Захар Арзамасцев 48:43
Евгений Коротков 56:26
Овертайм
64:04 Кевин Даллмэн (Б. Боченски, Н. Доус)
Статистика
10 Штрафное время 8
2 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Павел Овчинников (Орск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Салават Юлаев
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