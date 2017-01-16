Занковец объяснил, почему «Барыс» не удержал счет 3:1 в матче с «Салават Юлаевым»
Главный тренер «Барыса» Эдуард Занковец прокомментировал победу над «Салават Юлаевым» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Хозяева выиграли встречу в Астане, благодаря шайбе Кевина Даллмэна в овертайме — 4:3. По ходу матча «Барыс» вел с разницей в два гола, но не смог удержать победу.
— Равный матч равных соперников. То что, игра в основное время закончилась вничью, как раз отражало соотношение сил на льду. Обилие опасных моментов, к сожалению, у нас меньшинство сработало не лучшим образом. Понятное дело, что у соперника креативные игроки, но хотелось бы этот компонент скорректировать. Думаю, что для зрителей этот матч был очень интересным, и в плане голевых моментов, и по самоотдаче, и на десерт посмотрели новый формат овертайма «3 на 3», — цитирует Занковца официальный сайт «Барыса».
— Как объясните провал во втором периоде, когда «Салават Юлаев» отыгрался с 1:3?
— Знаете, если брать второй период, то, как мы быстро забили, так и соперник быстро забил. Здесь вопрос даже не в том, что
— Хенрика Карлссона не было в заявке, что с ним?
— Приболел, ничего серьезного.
— Романа Старченко
— Он уже тренируется с основной группой, мы не хотим форсировать события, так как травма у него была непростая. Он раньше времени начал тренироваться, пока те игроки, которые выходят на лед, здоровы и нет смысла
— В середине второго периода «Барыс» перестал наносить дальние броски, стараясь завести шайбу в ворота, это установка была?
— Нет, конечно. Как сказать игрокам не бросайте, а заводите в ворота?
Исход матча прокомментировал и главный тренер «Салават Юлаева» Игорь Захаркин.
— Для нас последние матчи складываются очень сложно, и нет очевидных ошибок, есть
Сегодня первый период мы сыграли неплохо, сумели забить первый гол в неравных составах. Во втором затянули атаки, получили три контратаки в ответ, три броска и практически три гола, потом очень много работали, чтобы вернуться в игру.
В третьем периоде вновь старались играть строго, правильно и, думаю, что в этом смысле нам нужно немного терпения. Через такую работу и приходит правильное понимание игровых позиций для хоккеистов. Удача притягивается через такую сложную и серьезную работу. Думаю, что сегодня, в сравнении с прошлым матчем, мы сделали маленький шаг вперед, — сказал Захаркин.
Отметим, что следующий матч «Барыс» проведет дома 18 января. Игра с новокузнецким «Металлургом» начнется в 18:00 по времени Астаны, а в прямом эфире ее покажет KazSport.
|16.01.2017 16:30
|Зрители 7140
|Регулярный чемпионат
|"Барыс-Арена"
|Барыс
|4:3 ОТ
|Салават Юлаев
|(0:1, 3:2, 0:0)
|Эдуард Занковец
|Игорь Захаркин
|Кевин Пулен 19:59 (К. Пулен 20:00)
|Андрей Гаврилов 26:31 (Н. Сведберг 26:31)
|1-й период
|Сами Леписто
|05:38
|10:06
|Кевин Даллмэн
|Томаш Мертль (С. Леписто, А. Логинов)
|10:26
|2-й период
|23:43
|Найджел Доус (Б. Боченски, К. Даллмэн)
|24:48
|Кирилл Панюков (А. Липин)
|26:31
|Найджел Доус (Д. Бойд, Б. Боченски)
|29:08
|Роман Савченко
|33:40
|Егор Шалапов
|Максим Майоров (Д. Куляш)
|34:13
|Александр Нестеров (Е. Коротков)
|35:39
|3-й период
|44:37
|Никита Иванов
|Евгений Бодров
|44:37
|48:43
|Мартен Сан-Пьер
|Захар Арзамасцев
|48:43
|Евгений Коротков
|56:26
|Овертайм
|64:04
|Кевин Даллмэн (Б. Боченски, Н. Доус)
|10
|Штрафное время
|8
|2
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Павел Овчинников (Орск, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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