Найджел Доус: Мы заслужили победу в овертайме

— Найджел, поздравляем с тремя сотнями очков!

— Оу, правда? Я не знал.



— Столько времени первое звено провело на льду, что скажешь по итогам матча?

— Равная игра в обе стороны, я думаю, наша команда сыграла очень хорошо, ушли вперед, проигрывая 0:1 после первого периода. Небольшие проблемы с удалениями, ключевые моменты в меньшинстве. Не повезло, с тем, что пропустили во втором периоде. Но мы продолжали играть, не опускали руки и заслужили победу в овертайме.



— Три шайбы подряд — это удача, или хоккеисты «Салавата Юлаева» не смогли вовремя прийти в себя, а вы этим воспользовались?

— После первого гола, мы набрали скорость, прибавили темп, владели шайбой, создавали моменты и правильно ими распоряжались. За первые 10 минут второго отрезка мы соперника переигрывали, и были еще хорошие шансы. Сменился вратарь, и очень хорошо сыграл, совершил несколько хороших сейвов подряд, сразу, как только вышел на лед. Думаю, благодаря этому они вернулись в игру и отыгрались. Интересным получилось противостояние.



— Впервые играли овертайм в формате 3 на 3?

— Да, хотя играли в Норвегии со сборной, но здесь это впервые. В таком формате важно сохранять шайбу, когда она у тебя, можно выиграть время. Много свободного пространства и нельзя выбрасывать шайбу, важно покататься с ней, если нужно откатиться в свою зону. Мы проделали хорошую работу, нас не поймали ни на одной смене. Устали — едем меняться, в это время один из игроков держит шайбу. Для первого раза — неплохо, мы не отрабатывали овертайм 3 на 3, но много говорили об этом.



— Не практиковали овертайм нового формата?

— Нет, поэтому каждый проделал отличную работу, особенно для первого раза в формате 3 на 3. Мы не торопились, хорошо атаковали, Пулен совершил хорошие сейвы и все получилось, так как надо.



— Вы приехали с короткого выезда — два матча, три очка, что расскажешь об этой короткой выездной серии?

— Важно было набрать очки, разочарованы своей игрой против «Слована», не самая лучшая игра с «Медвешчаком», но преимущество удержать удалось. Поэтому важно было закрепиться в таблице, заработать очки, особенно в таком важном домашнем матче как сегодня — против Уфы. Соперник идет на строчку выше нас, смогли сократить разрыв между нами.



— Теперь домашние матчи только в феврале…

— Да играем заключительные выездные матчи, тяжелая предстоит поездка. Здорово, что регулярный чемпионат завершим дома. А на выезде, нужно заработать как можно больше очков, успешно завершить чемпионат дома — последний рывок перед плей-офф.



— Еще едешь на Матч Звезд один?

— Нет, ну там же будут хоккеисты других команд? (смеется) Я же не буду играть сам с собой. Шучу. Будет здорово, весело, как и всегда. Более расслабленно, чем в сезоне. Пару дней отдохнем, поучаствуем в веселом соревновании. Ну, а затем, нужно возвращаться и готовиться к играм на выезде.



— Скучно ехать одному из команды?

— Да, не так весело. Впервые поеду один. Но со мной впервые поедет моя супруга, ей будет интересно поучаствовать в таком празднике хоккея.