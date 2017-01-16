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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28447110/
16 января 2017, 20:41 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Найджел Доус: Мы заслужили победу в овертайме

В интервью корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz нападающий прокомментировал прошедший матч.

Напряженный и захватывающий матч выдали хоккеисты <span class=error>Барыса</span> и <span class=error>Салавата</span> <span class=error>Юлаева</span>. <span class=error>Камбэк</span> уфимцев с 1:3 и победа хозяев лишь за пределами основного времени. <span class=error>Найджел</span> <span class=error>Доус</span> набрал в этом матче 21 и достиг очередного рекорда — 300 очков в <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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 — Найджел, поздравляем с тремя сотнями очков!
— Оу, правда? Я не знал.

 — Столько времени первое звено провело на льду, что скажешь по итогам матча?
— Равная игра в обе стороны, я думаю, наша команда сыграла очень хорошо, ушли вперед, проигрывая 0:1 после первого периода. Небольшие проблемы с удалениями, ключевые моменты в меньшинстве. Не повезло, с тем, что пропустили во втором периоде. Но мы продолжали играть, не опускали руки и заслужили победу в овертайме.

 — Три шайбы подряд — это удача, или хоккеисты «Салавата Юлаева» не смогли вовремя прийти в себя, а вы этим воспользовались?
— После первого гола, мы набрали скорость, прибавили темп, владели шайбой, создавали моменты и правильно ими распоряжались. За первые 10 минут второго отрезка мы соперника переигрывали, и были еще хорошие шансы. Сменился вратарь, и очень хорошо сыграл, совершил несколько хороших сейвов подряд, сразу, как только вышел на лед. Думаю, благодаря этому они вернулись в игру и отыгрались. Интересным получилось противостояние.

 — Впервые играли овертайм в формате 3 на 3?
— Да, хотя играли в Норвегии со сборной, но здесь это впервые. В таком формате важно сохранять шайбу, когда она у тебя, можно выиграть время. Много свободного пространства и нельзя выбрасывать шайбу, важно покататься с ней, если нужно откатиться в свою зону. Мы проделали хорошую работу, нас не поймали ни на одной смене. Устали — едем меняться, в это время один из игроков держит шайбу. Для первого раза — неплохо, мы не отрабатывали овертайм 3 на 3, но много говорили об этом.

 — Не практиковали овертайм нового формата?
— Нет, поэтому каждый проделал отличную работу, особенно для первого раза в формате 3 на 3. Мы не торопились, хорошо атаковали, Пулен совершил хорошие сейвы и все получилось, так как надо.

 — Вы приехали с короткого выезда — два матча, три очка, что расскажешь об этой короткой выездной серии?
— Важно было набрать очки, разочарованы своей игрой против «Слована», не самая лучшая игра с «Медвешчаком», но преимущество удержать удалось. Поэтому важно было закрепиться в таблице, заработать очки, особенно в таком важном домашнем матче как сегодня — против Уфы. Соперник идет на строчку выше нас, смогли сократить разрыв между нами.

 — Теперь домашние матчи только в феврале…
— Да играем заключительные выездные матчи, тяжелая предстоит поездка. Здорово, что регулярный чемпионат завершим дома. А на выезде, нужно заработать как можно больше очков, успешно завершить чемпионат дома — последний рывок перед плей-офф.

 — Еще едешь на Матч Звезд один?
— Нет, ну там же будут хоккеисты других команд? (смеется) Я же не буду играть сам с собой. Шучу. Будет здорово, весело, как и всегда. Более расслабленно, чем в сезоне. Пару дней отдохнем, поучаствуем в веселом соревновании. Ну, а затем, нужно возвращаться и готовиться к играм на выезде.

 — Скучно ехать одному из команды?
— Да, не так весело. Впервые поеду один. Но со мной впервые поедет моя супруга, ей будет интересно поучаствовать в таком празднике хоккея.

16.01.2017 16:30 Зрители 7140 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Барыс 4:3 ОТ Салават Юлаев
(0:1, 3:2, 0:0)
Главные тренеры
Эдуард Занковец Игорь Захаркин
Вратари
Кевин Пулен 19:59 (К. Пулен 20:00) Андрей Гаврилов 26:31 (Н. Сведберг 26:31)
1-й период
Сами Леписто 05:38
10:06 Кевин Даллмэн
Томаш Мертль (С. Леписто, А. Логинов) 10:26
2-й период
23:43 Найджел Доус (Б. Боченски, К. Даллмэн)
24:48 Кирилл Панюков (А. Липин)
26:31 Найджел Доус (Д. Бойд, Б. Боченски)
29:08 Роман Савченко
33:40 Егор Шалапов
Максим Майоров (Д. Куляш) 34:13
Александр Нестеров (Е. Коротков) 35:39
3-й период
44:37 Никита Иванов
Евгений Бодров 44:37
48:43 Мартен Сан-Пьер
Захар Арзамасцев 48:43
Евгений Коротков 56:26
Овертайм
64:04 Кевин Даллмэн (Б. Боченски, Н. Доус)
Статистика
10 Штрафное время 8
2 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Павел Овчинников (Орск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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