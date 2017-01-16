14 рекордов, которые могут быть побиты по итогам «регулярки» КХЛ

До конца регулярного чемпионата КХЛ осталось чуть больше месяца, командам в среднем осталось провести по 10 поединков. Темп нынешнего чемпионата говорит о том, что несколько старых рекордов могут быть обновлены. Кстати, один уже пал — защитник магнитогорского «Металлурга» Крис Ли обновил рекорд по результативным передачам для представителей своего амплуа.

Мозякин побьёт рекорд Радулова по очкам

Текущая «регулярка» первая, когда в ней не принимает участие форвард Александр Радулов. В сезоне-2010/11 в составе уфимского «Салавата Юлаева» он набрал 80 (20+60) очков, что является рекордом лиги в настоящий момент. Рекордом Сергея Мозякина является 76 результативных баллов в 2009 и 2013 годах. Сейчас на счету капитана «Магнитки» 70 очков и ещё десять матчей, чтобы превзойти достижение Радулова, который сейчас выступает в НХЛ.

Борьбу за звание лучшего бомбардира и погоню за рекордом ещё продолжают два хоккеиста санкт-петербургского СКА Илья Ковальчук (66) и Вадим Шипачёв (65). В этом случае стоит отметить Шипачёва, который в отличие от Мозякина и Ковальчука сыграл на девять матчей меньше.



Мозякин установит новый снайперский рекорд

Сергей Мозякин в этом сезоне установил уже несколько всевозможных рекордов, от новых отметок по очкам в регулярном чемпионате до лучшего снайпера в истории отечественных чемпионатов за всю историю. Он уже повторил рекорд Стива Мозеса, который в сезоне-2014/15 забросил 36 шайб за регулярный чемпионат КХЛ. Дело осталось за малым, забросит ли Мозякин хотя бы одну ещё шайбу в оставшихся 10 матчах или «промолчит»?

Ли побьёт один из самых старых рекордов лиги

Защитник «Магнитки» Крис Ли уже побил рекорд по передачам для защитников, теперь на его пути новый рубеж — рекорд по очкам для защитников. В настоящее время на счету канадского ветерана 53 (12+41) результативных балла. Рекорд же принадлежит уже казахстанцу Кевину Даллмэну, который в самый первый сезон лиги наколотил 58 (28+30) очков. У Ли ещё десять матчей и отличная возможность, чтобы набрать больше 60 очков за регулярный сезон. Снайперский рекорд Даллмэн для защитников (28 шайб) наверняка, так и останется непобитым.

Капризов побьёт рекорд Кузнецова, но не Малкина

Форвард уфимского «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов стал настоящей звездой в этом сезоне. На его счету уже 35 (17+18) очков в 40 матчах и ему осталось всего 6 результативных баллов до повторения достижения Евгения Кузнецова для игроков не старше 20-ти лет в КХЛ. Талантливого челябинца Капризов наверняка нагонит, но до другого уральца Евгения Малкина ему будет тяжело добраться. В сезоне-2005/06 Малкин набрал 47 (21+26) очков в регулярном чемпионате Суперлиги, сыграл на МЧМ, Олимпиаде и взрослом чемпионате мира.

СКА самая результативная команда в истории КХЛ

Питерским «армейцам» осталось забросить всего одну шайбу в оставшихся десяти встречах для того, чтобы повторить рекорд результативности «Салавата Юлаева» сезона-2010/11. Тогда уфимцы за 56 матчей забросили 215 шайб, а сейчас СКА за 50 игр 214 раз поражал ворота соперника. Текущая разница шайб СКА составляет «+127», и по этому показателю они тоже установят рекорд, если не начнут проигрывать всем подряд. Прошлое лучшее достижение принадлежит московскому ЦСКА — «+109» в сезоне-2014/15.



СКА и ЦСКА также имеют возможность обновить рекорд лиги по проценту набранных очков. Рекорд принадлежит ЦСКА, который в сезоне-2014/15 набрал около 77% всех очков. В том сезоне команды уже играли по 60 матчей и «армейцы» набрали 139 очков. Для повторения и улучшения рекорда СКА нужно набрать как минимум 21 очко, а ЦСКА — 25 очков в оставшихся 10 матчах.

Кроме этого СКА может обновить рекорд по числу побед за регулярный чемпионат, сейчас они выиграли 40 матчей. До нового достижения им необходимо выиграть все оставшиеся встречи, в случае одной осечки они лишь смогут повторить рекорд ЦСКА сезона-2014/15.

«Кузня» обновит несколько антирекордов

Новокузнецкий «Металлург» за десять матчей до конца регулярного чемпионата близок к тому, чтобы обновить несколько антирекордов лиги. Не было ещё ни одного сезона в лиге, чтобы одна из команд забрасывала меньше 100 шайб за «регулярку».

В этом сезоне «Кузня» уже побила рекорд по матчам без голов за сезон, а сейчас и близка к новому достижению. Новокузнечанам нужно забросить 24 шайбы за оставшиеся десять матчей для того, чтобы выбить «сотню», а затем ещё три, чтобы не повторить антирекорд «Автомобилиста». В сезоне-2012/13 уральцы забросили 102 шайбы в 52 матчах.

«Автомобилисту» принадлежит сейчас и худший процент по набранным очкам (22,4%), «Кузне» для того, чтобы избежать нового антирекорда нужно набрать 14 очков. Худшая разница шайб в регулярном чемпионате была у подмосковного «Витязя» в сезоне-2008/09 — «-91», у «Металлурга» она уже «-87» и есть все предпосылки для её ухудшения.



Кроме этого «Металлург» близок к антирекорду по числу поражений за регулярный чемпионат. В этом сезоне команда проиграла уже 40 встреч, если в оставшихся десяти они проиграют ещё семь раз, то новому рекорду быть. Нынешнее худшее достижение из 46 поражений за регулярный чемпионат принадлежит «Амуру» и «Кузне».

Ерёменко и Шестёркин не побьют рекорд Мурыгина

Голкипер петербургского СКА Игорь Шестёркин очень уверенно начал чемпионат и казалось, что рекорд Алексея Мурыгина по «сухим» матчам (13) за сезон в опасности. Но молодой голкипер остановился на отметке в восемь шат-аутов, а последний из них случился почти два месяца назад. Сейчас первое место по этому показателю он делит с опытным Александром Ерёменко из московского «Динамо». За оставшиеся десять матчей они вряд ли приблизятся к рекорду.

Лучший «плюс» останется за Коваржем

Несмотря на то, что СКА забивает много и доминирует в большей части матчей, их хоккеисты не могут отметиться необычным показателем полезности. Конечно, в первой десятке по этому показателю сплошь хоккеисты СКА. У лучшего из них Антона Белова показатель полезности составляет «+37″, но в оставшихся матчах маловероятно, что он сможет резко увеличиться и подняться до рекордного. Регулярный чемпионат сезона-2013/14 Ян Коварж из Магнитки» завершил с «+46».