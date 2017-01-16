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16 января 2017, 19:13 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

«Барыс» в овертайме победил «Салават Юлаев»

Хоккеисты «Барыса» одержали победу в овертайме над уфимским «Салаватом Юлаевым», передает корреспондент Vesti.kz.

Астанинский клуб мог выиграть и в основное время но не удержал счет 3:1. Увеличить
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Игра в Астане проходила сегодня, 16 января, и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.

В первом периоде была заброшена лишь одна шайб. На 11-й минуте «Салават Юлаев» использовал большинство — отличился Томаш Мертл.

Куда результативнее получился второй период. В его начале «Барыс» забросил три шайбы за неполные три минуты. На 24-й и 27-й минутах Найджел Доус отличился дважды, оформив дубль, а между его голами вместился результативный бросок Кирилла Панюкова.

Интересно, что после трех шайб «Барыс» тренерский штаб «Салавата Юлаева» сменил вратаря. Вскоре уфимцы смогли прийти в себя и еще до перерыва сравняли счет. На 35-й минуте в большинстве отличился Максим Майоров, а на 36-й уже в равных составах — Александр Нестеров.

Третий период не выявил победителя, а в овертайме победу «Барысу» на 65-й минуте принес Кевин Даллмэн.

Следующий матч «Барыс» проведет дома 18 января. Игра с новокузнецким «Металлургом» начнется в 18:00 по времени Астаны, а в прямом эфире ее покажет KazSport.

16.01.2017 16:30 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Барыс 4:3 ОТ Салават Юлаев
(0:1, 3:2, 0:0)
Главные тренеры
Эдуард Занковец Игорь Захаркин
Вратари
Кевин Пулен 19:59 (К. Пулен 20:00) Андрей Гаврилов 26:31 (Н. Сведберг 26:31)
1-й период
Сами Леписто 05:38
10:06 Кевин Даллмэн
Томаш Мертль (С. Леписто, А. Логинов) 10:26
2-й период
23:43 Найджел Доус (Б. Боченски, К. Даллмэн)
24:48 Кирилл Панюков (А. Липин)
26:31 Найджел Доус (Д. Бойд, Б. Боченски)
29:08 Роман Савченко
33:40 Егор Шалапов
Максим Майоров (Д. Куляш) 34:13
Александр Нестеров (Е. Коротков) 35:39
3-й период
44:37 Никита Иванов
Евгений Бодров 44:37
48:43 Мартен Сан-Пьер
Захар Арзамасцев 48:43
Евгений Коротков 56:26
Овертайм
64:04 Кевин Даллмэн (Б. Боченски, Н. Доус)
Статистика
10 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Павел Овчинников (Орск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Салават Юлаев
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