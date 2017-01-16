«Барыс» в овертайме победил «Салават Юлаев»

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Игра в Астане проходила сегодня, 16 января, и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.

В первом периоде была заброшена лишь одна шайб. На 11-й минуте «Салават Юлаев» использовал большинство — отличился Томаш Мертл.

Куда результативнее получился второй период. В его начале «Барыс» забросил три шайбы за неполные три минуты. На 24-й и 27-й минутах Найджел Доус отличился дважды, оформив дубль, а между его голами вместился результативный бросок Кирилла Панюкова.

Интересно, что после трех шайб «Барыс» тренерский штаб «Салавата Юлаева» сменил вратаря. Вскоре уфимцы смогли прийти в себя и еще до перерыва сравняли счет. На 35-й минуте в большинстве отличился Максим Майоров, а на 36-й уже в равных составах — Александр Нестеров.

Третий период не выявил победителя, а в овертайме победу «Барысу» на 65-й минуте принес Кевин Даллмэн.

Следующий матч «Барыс» проведет дома 18 января. Игра с новокузнецким «Металлургом» начнется в 18:00 по времени Астаны, а в прямом эфире ее покажет KazSport.