Юкка Ялонен: «Амур» одержал заслуженную победу над «Йокеритом»

— «Амур» — с победой, — приводит пресс-служба хабаровского клуба слова Ялонена. — «Йокерит» хорошо начал игру, мы вели в счете 2:0. Были шансы забросить третью шайбу, но, к сожалению, не получилось. Но, как известно, не забиваешь ты — забивают тебе. Обидно было упустить лидерство, ведя с преимуществом в две шайбы. Победа хозяев в одну шайбу, в принципе, заслуженная.