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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28446421/
16 января 2017, 19:14 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Юкка Ялонен: «Амур» одержал заслуженную победу над «Йокеритом»

Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен после гостевого поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Амура» (2:3) отметил, что команда разочарована результатом игры, так как по ходу встречи вела с преимуществом в две шайбы. По словам специалиста, хозяева одержали заслуженную победу.

— «Амур» — с победой, — приводит пресс-служба хабаровского клуба слова Ялонена. — «Йокерит» хорошо начал игру, мы вели в счете 2:0. Были шансы забросить третью шайбу, но, к сожалению, не получилось. Но, как известно, не забиваешь ты — забивают тебе. Обидно было упустить лидерство, ведя с преимуществом в две шайбы. Победа хозяев в одну шайбу, в принципе, заслуженная.

16.01.2017 12:30 Зрители 6800 Регулярный чемпионат "Платинум Арена"
Амур 3:2 Йокерит
(0:0, 1:2, 2:0)
Главные тренеры
Андрей Мартемьянов Юкка Ялонен
Вратари
Юха Метсола Райан Запольски 57:53
2-й период
Брайан О`Нилл (Ч. Геноуэй) 24:08
25:07 Ян I Коларж
25:45 Вячеслав Ушенин
28:27 Вячеслав Ушенин
Петер Регин (Ч. Геноуэй) 29:10
29:42 Илья Горохов
Мика Ниеми 29:42
32:52 Теему Рамстедт (К. Куусела, Ю. Назаров)
33:37 Ян I Коларж
33:37 Дмитрий Лютов
Маси Марьямяки 33:37
Оливер Лауридсен 33:37
35:37 Дмитрий Лютов
38:44 Илья Горохов
Сакари Салминен 38:50
3-й период
41:36 Никита Камалов (К. Капустин)
Чарльз Геноуэй 44:26
44:42 Владислав Ушенин (Вяч. Ушенин)
46:49
57:36 Александр Елесин
Мика Ниеми 57:36
59:56 Виталий Атюшов
59:56 Виталий Атюшов
Томми Хухтала 59:56
Статистика
54 Штрафное время 19
3 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Йокерит
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Амур
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