Московское «Динамо» и «Ак Барс» объявили составы на игру
Московское «Динамо» и казанский «Ак Барс» объявили составы на очный матч регулярного чемпионата КХЛ, сообщает из «ВТБ Ледового дворца» корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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«Динамо» (Москва):
Ерёменко (Заливин);
Вишневский — Робинсон, Фёдоров — Цветков — Галимов;
Рылов — Никулин, Карсумс — Терещенко — Кашпар;
Маклюков — Хиетанен, Кокарев — Горовиков — Подшендялов;
Зайцев, Брюквин — Дугин — Карпов, Чебыкин.
«Ак Барс»:
Гарипов (Галимов);
Яруллин — Мусин, Глинкин — Попов — Глухов;
Йордан — Эллиотт, Секач — Свитов — Азеведу;
Сидоров — Батыршин, Варнаков — Малыхин — Архипов;
Охтамаа — Пайгин, Лукоянов — Ткачёв — Лазарев.
Встреча начнётся в 19:30 мск.
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