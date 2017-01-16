Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28446247/
16 января 2017, 19:06 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Московское «Динамо» и «Ак Барс» объявили составы на игру

Московское «Динамо» и казанский «Ак Барс» объявили составы на очный матч регулярного чемпионата КХЛ, сообщает из «ВТБ Ледового дворца» корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Московское Динамо и казанский Ак Барс объявили составы на очный матч регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span> сообщает из <span class=error>ВТБ</span> Ледового дворца корреспондент Чемпионата Павел <span class=error>Панышев</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Динамо» (Москва):
Ерёменко (Заливин);
Вишневский — Робинсон, Фёдоров — Цветков — Галимов;
Рылов — Никулин, Карсумс — Терещенко — Кашпар;
Маклюков — Хиетанен, Кокарев — Горовиков — Подшендялов;
Зайцев, Брюквин — Дугин — Карпов, Чебыкин.

«Ак Барс»:
Гарипов (Галимов);
Яруллин — Мусин, Глинкин — Попов — Глухов;
Йордан — Эллиотт, Секач — Свитов — Азеведу;
Сидоров — Батыршин, Варнаков — Малыхин — Архипов;
Охтамаа — Пайгин, Лукоянов — Ткачёв — Лазарев.

Встреча начнётся в 19:30 мск.

ХК Динамо
Новости Матчи Состав Статистика
Ак Барс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
6 января

Коукалова: никому из русских не верю, даже Шипулину

Витсель извинился перед «Ювентусом»: мне жаль, но такие предложения не отклоняют

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России