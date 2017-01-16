Китаров: Минское «Динамо» не добрало свои очки на дальневосточном выезде

«Хороший матч получился. Удачно удалось забить первыми, благодаря чему нам было намного легче играть сегодня. Такова была тактика на матч, и сегодня она сработала. Поэтому повели 3:0. Было много игры в меньшинстве сегодня. И когда мы выстояли и вчетвером против пяти и втроём, это придало команде уверенности.



Как забил гол? Был бросок Артёма Волкова. А мы с Андреем Степановым поборолись на пятаке, пытались сыграть на добивании. Шайба отскочила — я её добил. Рабочий гол, как и большинство моих голов. Чтобы думать о хет-трике, нужно было забить хотя бы вторую. Поэтому думал только о дубле. Мог ли сделать хет-трик Горди Хоу? Специально в потасовку ввязываться никто, думаю, не будет. Момента для этого не было.

Хорошо, что выиграли последний матч в выездной серии. Будет веселее лететь домой. Но свои очки всё равно не добрали. Было бы лучше привезти в Минск на один-два балла больше", — цитирует Китарова пресс-служба клуба.