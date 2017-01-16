«Чикаго» отправил Смита на охоту за русскими: 10 выводов недели
Охота «Чикаго» за русскими, отсутствие Скудры на Матч звёзд, провал «Русской классики» и фарс вокруг трансфера Зуба — в выводах недели КХЛ.
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Смит приехал за Шалуновым, Налимовым и Ткачёвым?
Визит Барри Смита в
В составе новосибирцев выступают двое из трёх (третий — форвард «Локомотива» Артур Каюмов) россиян, права на которых принадлежат «Чикаго». И если Иван Налимов всего несколько месяцев назад ездил на смотрины, то Максим Шалунов уже третий год безвылазно играет в России. Очевидно, «Чикаго» не просто так отправляло бы Смита в поездку, для рядового наблюдения за игроками хватает и местных скаутов. По всей видимости, после того как «Блэкхоукс» выиграли в рулетку, однажды подписав контракт с Артемием Панариным, они всерьёз обратили внимание на русский рынок. Даже если не «Чикаго» не удастся заполучить Шалунова в грядущее межсезонье (обе стороны видят смысл в переезде только при наличии места в составе), можно подписать
Кубок Вызова подарил молодым ребятам мечту
Накануне в Уфе прошёл Кубок вызова. Запад уже привычно обыграл Восток, а все участники и зрители в который раз отметили, что встречи с участием лучших игроков МХЛ куда напряжённее, чем Матчи звёзд КХЛ. Событие, открывшее в столице Башкирии Неделю звёзд хоккея, так и прошло бы незаметно, если бы не революционное нововведение. Следить за Кубком вызова стоило хотя бы ради того, чтобы узнать четырёх оставшихся участников «большого» Матча звёзд. Это нововведение — настоящая находка КХЛ.
Благодаря ей мы научились выговаривать фамилию Андрея Алтыбармакяна и узнали, что с татарского она переводится как «шестипалый». Кирилл Цулыгин и Антон Ковалёв обратили на себя внимание Игоря Захаркина и Фёдора Канарейкина, которые до этого даже не смотрели в их сторону. В конце концов, попадание ребят из МХЛ в компанию к Ковальчуку, Мозякину, Дацюку и другим звёздам — это настоящая сказка, то, что мы привыкли называть американской мечтой. Немного чудес после Нового года нашей лиге точно не помешает. А ещё это своего рода рука помощи Молодёжной хоккейной лиге, о которой в последние пару лет говорят реже и в куда более скептических тонах, чем раньше. Такой мостик из МХЛ в КХЛ, пусть и через шоу, должен сократить дистанцию.
Почему Скудру не позвали на Матч звёзд?
Наверное, впервые за много лет, если не вообще за всю историю КХЛ, Матч звёзд претерпел такие кардинальные изменения. Речь не только о формате мероприятия вроде количества команд и игроков в них. Мелочи, вроде тандема
Открытым остаётся всего один вопрос: почему на Матч звёзд не пригласили самого медийного, открытого и яркого тренера лиги Петериса Скудру? Илья Воробьёв — самый молодой
«Русскую классику» организовали для галочки
Ещё до того как «Русская классика» состоялась в Москве и завершилась в пользу «Химика», были подозрения, что её проведут по большей части для галочки. Матчи на открытом воздухе, до которых пока так и не добралась КХЛ, были детищем прошлого руководства. Герман Скоропупов со своей командой считали «Русскую классику» визитной карточкой ВХЛ и всегда вели кропотливую подготовку к этому самобытному мероприятию.
Его главной фишкой была провинциальность. В хорошем смысле этого слова. Большой хоккей заглядывал то в Красноярск, то в Тверь, то в Нижний Тагил. Где бы ни проходили эти матчи, от них за версту чувствовался дух традиционного русского хоккея со всеми его атрибутами. Что можно почувствовать в Парке Легенд в паре шагов от стадиона, где каждую неделю проходят матчи кахаэловской «регулярки»? Не стоит и говорить, что подмосковные разборки «Химика» и
Травма Плотникова — шанс для СКА улучшить первое звено
Сразу оговоримся, мы желаем Сергею Плотникову, как и любому другому игроку, только здоровья. Однако травма, полученная им в матче с «Сибирью», может повлечь за собой позитивные изменения в игре СКА.
Показателен недавний матч с «Кузней», когда Сергей умудрился остаться в стороне от всех девяти шайб питерских «армейцев»! Плотников бьётся, возможно, даже освобождает немолодых партнёров от черновой работы, но потенциал связки Дацюк — Ковальчук кажется нереализованным. Если Плотников пропустит хотя бы
Компенсация «Амуру» за Зуба — фарс
В декабре о переходе Артёма Зуба в СКА было сказано немало. Прежде всего возмущало то, что молодой защитник,
Однако история перехода перспективного оборонца из «Амура» в СКА на этой неделе обрела новый поворот. Два игрока из системы питерских «армейцев», которые стали частью той сделки, вернулись в Северную столицу. Что бы это значило? Неужели
Торговля «Медвешчака» должна заставить пересмотреть регламент
Уж сколько раз твердили миру, что «Медвешчак» своей клубной политикой подрывает не только имидж КХЛ, но и самую суть соревновательности? Команда, начинающая сезон одним составом, распродаёт свои самые ценные кадры и заканчивает чемпионат в совершенно ином виде. Мало того что сам «Медвешчак» не ставит перед собой цели играть в
Мы уже отмечали, что «Медвешчак» может легко отдать основного вратаря или устроить рождественскую распродажу в дедлайн, а теперь они отпустили Эдвина Хедберга, который воспользовался странным пунктом в контракте. Темнокожий швед сменил Загреб на Швецию благодаря тому, что «Медвешчак» на момент перехода находился… вне зоны
КХЛ нужно потратиться, чтобы вернуть Кубок надежды
Несмотря на то что Александр Медведев уже давно не занимает пост президента Континентальной хоккейной лиги, к его изречениям стоит прислушаться. Так, на днях в общении с журналистами Александр Иванович предложил вернуть Кубок надежды, дважды разыгрываемый во время его правления. От турнира с участием команд, не попавших в
Но больше всего это нужно зрителям. В конце февраля для 13 команд сезон закончится, а болельщики простятся со своими любимцами аж на полгода! С конца «регулярки» до начала нового чемпионата — шесть месяцев. Кубок надежды мог хотя бы немного сократить эту дистанцию, утолив хоккейный голод. Медведев предложил вместо денежного приза разыгрывать преференции, в том числе по календарю, но лига, заявляющая о своей прибыльности, могла бы и поделиться с теми клубами, которые донесут до игроков значимость утешительного кубка.
Голышеву не помогло отсутствие «розовых маек». Кризис глубже?
Более того, при Владимире Крикунове статистика Голышева только ухудшилась. Если в 24 играх под руководством Разина он набрал 9 (3+6) очков, то после пришествия Крикунова 4 (2+2) очка в 16 матчах. Дело явно не в персоне главного тренера. А то, что недавно Голышев в совершенно безобидной ситуации «убил» Вацлава Недороста и схлопотал дисквалификацию на три матча, говорит о том, что талантливый нападающий свернул не на ту дорогу. Грязная игра — явно не его амплуа. Скорее это нервы и обозлённость на самого себя.
Мы должны оберегать таких игроков, как Умарк
Недавно в прессе промелькнула новость о том, что Линус Умарк объявил бойкот русскоязычной прессе.
К счастью, новость о бойкоте Умарка оказалась не совсем точной. Да, он действительно отказался общаться с журналистами, но разово, что с ним случалось и раньше. Отметим и то, что форвард «Салавата Юлаева» не первый раз становится жертвой неточного перевода или неадекватной реакции на свои слова. Если с ним произойдёт ещё
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