«Чикаго» отправил Смита на охоту за русскими: 10 выводов недели

Смит приехал за Шалуновым, Налимовым и Ткачёвым?

Визит Барри Смита в Санкт-Петербург можно было расценить как приступ ностальгии у экс-тренера СКА, но его нынешняя должность заставляет к этому приезду относиться более серьёзно. Смит нынче директор по развитию игроков в системе «Чикаго». Он имеет влияние на драфт, ему подчиняются скауты. С одним из них, Андреем Николишиным, он и путешествовал по России в последние дни. Петербург стал третьим пунктом, где заприметили большого человека из стана «Блэкхоукс». Он посетил матч ЦСКА — «Сибирь», встречу «Витязь» — «Ак Барс» и только потом добрался до хорошо знакомого Ледового. То, что из трёх игр сразу две были с участием «Сибири», не случайно.



В составе новосибирцев выступают двое из трёх (третий — форвард «Локомотива» Артур Каюмов) россиян, права на которых принадлежат «Чикаго». И если Иван Налимов всего несколько месяцев назад ездил на смотрины, то Максим Шалунов уже третий год безвылазно играет в России. Очевидно, «Чикаго» не просто так отправляло бы Смита в поездку, для рядового наблюдения за игроками хватает и местных скаутов. По всей видимости, после того как «Блэкхоукс» выиграли в рулетку, однажды подписав контракт с Артемием Панариным, они всерьёз обратили внимание на русский рынок. Даже если не «Чикаго» не удастся заполучить Шалунова в грядущее межсезонье (обе стороны видят смысл в переезде только при наличии места в составе), можно подписать кого-то из незадрафтованных россиян. Например, Владимира Ткачёва, которого Смит видел воочию.

Кубок Вызова подарил молодым ребятам мечту

Накануне в Уфе прошёл Кубок вызова. Запад уже привычно обыграл Восток, а все участники и зрители в который раз отметили, что встречи с участием лучших игроков МХЛ куда напряжённее, чем Матчи звёзд КХЛ. Событие, открывшее в столице Башкирии Неделю звёзд хоккея, так и прошло бы незаметно, если бы не революционное нововведение. Следить за Кубком вызова стоило хотя бы ради того, чтобы узнать четырёх оставшихся участников «большого» Матча звёзд. Это нововведение — настоящая находка КХЛ.



Благодаря ей мы научились выговаривать фамилию Андрея Алтыбармакяна и узнали, что с татарского она переводится как «шестипалый». Кирилл Цулыгин и Антон Ковалёв обратили на себя внимание Игоря Захаркина и Фёдора Канарейкина, которые до этого даже не смотрели в их сторону. В конце концов, попадание ребят из МХЛ в компанию к Ковальчуку, Мозякину, Дацюку и другим звёздам — это настоящая сказка, то, что мы привыкли называть американской мечтой. Немного чудес после Нового года нашей лиге точно не помешает. А ещё это своего рода рука помощи Молодёжной хоккейной лиге, о которой в последние пару лет говорят реже и в куда более скептических тонах, чем раньше. Такой мостик из МХЛ в КХЛ, пусть и через шоу, должен сократить дистанцию.



Почему Скудру не позвали на Матч звёзд?

Наверное, впервые за много лет, если не вообще за всю историю КХЛ, Матч звёзд претерпел такие кардинальные изменения. Речь не только о формате мероприятия вроде количества команд и игроков в них. Мелочи, вроде тандема тренер-комментатор, тоже выглядят свежо. Пока непонятно, как быстро Сергей Гимаев вспомнит своё тренерское прошлое и насколько охотно Дмитрий Квартальнов будет выходить в эфир по ходу встречи, но сама задумка интересная.



Открытым остаётся всего один вопрос: почему на Матч звёзд не пригласили самого медийного, открытого и яркого тренера лиги Петериса Скудру? Илья Воробьёв — самый молодой тренер-чемпион, Фёдор Канарейкин переборол рак и вывел «Авангард» в лидеры Востока, Олег Знарок тренер сборной, но почему лига позвала Дмитрия Квартальнова, а не его хорошего друга? Квартальнов, при всех его тренерских достоинствах, сторонится прессы, сбивчиво выступает на пресс-конференциях и не стремится играть на публику. Скудра — совсем другой. Мало того что его «Торпедо» — одна из немногих команд, которая в этом сезоне прыгает выше головы (и не только головы), так ещё и её наставник обладает отменным чувством юмора, а главное — желанием продвигать хоккей в массы. Скудра уж точно бы откликнулся на любую авантюру организаторов, а то и сам бы что-нибудь эдакое придумал. Да и просто он этот вызов заслужил.

«Русскую классику» организовали для галочки

Ещё до того как «Русская классика» состоялась в Москве и завершилась в пользу «Химика», были подозрения, что её проведут по большей части для галочки. Матчи на открытом воздухе, до которых пока так и не добралась КХЛ, были детищем прошлого руководства. Герман Скоропупов со своей командой считали «Русскую классику» визитной карточкой ВХЛ и всегда вели кропотливую подготовку к этому самобытному мероприятию.

Его главной фишкой была провинциальность. В хорошем смысле этого слова. Большой хоккей заглядывал то в Красноярск, то в Тверь, то в Нижний Тагил. Где бы ни проходили эти матчи, от них за версту чувствовался дух традиционного русского хоккея со всеми его атрибутами. Что можно почувствовать в Парке Легенд в паре шагов от стадиона, где каждую неделю проходят матчи кахаэловской «регулярки»? Не стоит и говорить, что подмосковные разборки «Химика» и фарм-клуба «Динамо» в столице оказались никому не интересы. 500 человек, изначально указанные в протоколе, выглядят даже более правдоподобными, чем 1831 человек, появившиеся в прессе позднее. Так или иначе Москва установила антирекорд посещаемости «Русской классики». Очевидно, что со следующего сезона нужно определиться: либо похоронить это проект с почестями, либо вернуть ему статус главного события сезона в Высшей лиге.



Травма Плотникова — шанс для СКА улучшить первое звено

Сразу оговоримся, мы желаем Сергею Плотникову, как и любому другому игроку, только здоровья. Однако травма, полученная им в матче с «Сибирью», может повлечь за собой позитивные изменения в игре СКА. Да-да, именно так. Олег Знарок с первых матчей предсезонки ставил Плотникова в первую тройку к Ковальчуку и Дацюку, возил это сочетание в полном составе на Кубок Первого канала, но далеко не всегда оно казалось оптимальным. Играя с двумя экс-звёздами НХЛ, Плотников мог не набирать очки на протяжении достаточно длительных отрезков.



Показателен недавний матч с «Кузней», когда Сергей умудрился остаться в стороне от всех девяти шайб питерских «армейцев»! Плотников бьётся, возможно, даже освобождает немолодых партнёров от черновой работы, но потенциал связки Дацюк — Ковальчук кажется нереализованным. Если Плотников пропустит хотя бы две-три игры, положение дел может коренным образом измениться. В первое звено выстроилась целая очередь из крайних нападающих, во главе которой стоит Александр Барабанов. Молодой нападающий, совершивший прорыв в этом сезоне, заслужил этого шанса. В противном случае он рискует затухнуть за пределами топ-6, повторив судьбу Евгения Кетова.

Компенсация «Амуру» за Зуба — фарс

В декабре о переходе Артёма Зуба в СКА было сказано немало. Прежде всего возмущало то, что молодой защитник, только-только засветившийся в сборной России, толком питерскому клубу и не нужен. Больно уж высокая конкуренция в защитной линии «армейцев». В итоге эти опасения оказались напрасными: Зуб уже провёл за суперклуб из Петербурга девять матчей со средним игровым временем больше 14 минут.

Однако история перехода перспективного оборонца из «Амура» в СКА на этой неделе обрела новый поворот. Два игрока из системы питерских «армейцев», которые стали частью той сделки, вернулись в Северную столицу. Что бы это значило? Неужели Орлович-Грудков и Тихонов при ближайшем рассмотрении оказались игроками такого низкого уровня, что не пригодились даже аутсайдеру Востока? В таком случае встаёт вопрос о компетенции тех, кто выбирал их в качестве компенсации за один из главных активов «Амура». Или же этот ход обговаривался заранее и молодые «армейцы» отправлялись в Хабаровск в скрытую аренду? Зуб, конечно, достался СКА не бесплатно, питерский клуб раскошелился на сумму от 65 до 150 млн рублей (по разным источникам), но гуманитарная помощь в виде вернувшихся игроков сейчас кажется фарсом.



Торговля «Медвешчака» должна заставить пересмотреть регламент

Уж сколько раз твердили миру, что «Медвешчак» своей клубной политикой подрывает не только имидж КХЛ, но и самую суть соревновательности? Команда, начинающая сезон одним составом, распродаёт свои самые ценные кадры и заканчивает чемпионат в совершенно ином виде. Мало того что сам «Медвешчак» не ставит перед собой цели играть в плей-офф, так и ещё и команды, претендующие на восьмёрку, ставит в неравные условия: сыграть с хорватами без Брюле, Тейлора, Макинтайра, Мертля, Мориссонна и Хедберга — это совершенной иной коленкор, нежели с ними.



Мы уже отмечали, что «Медвешчак» может легко отдать основного вратаря или устроить рождественскую распродажу в дедлайн, а теперь они отпустили Эдвина Хедберга, который воспользовался странным пунктом в контракте. Темнокожий швед сменил Загреб на Швецию благодаря тому, что «Медвешчак» на момент перехода находился… вне зоны плей-офф. Что делать в такой ситуации КХЛ? Если не брать радикальный ход с исключением «медведей» из лиги, можно подумать над тем, чтобы запретить расторжения контрактов после дедлайна. Помимо всего прочего это избавит нас от некрасивых ситуаций, в которые год назад попали Евгений Артюхин и Дмитрий Моня. Хоккеисты не должны оказываться на улице без возможности трудоустройства.

КХЛ нужно потратиться, чтобы вернуть Кубок надежды

Несмотря на то что Александр Медведев уже давно не занимает пост президента Континентальной хоккейной лиги, к его изречениям стоит прислушаться. Так, на днях в общении с журналистами Александр Иванович предложил вернуть Кубок надежды, дважды разыгрываемый во время его правления. От турнира с участием команд, не попавших в плей-офф, было принято отказаться по финансовым соображениям. КХЛ, напомним, брала на себя транспортные расходы. Но почему бы не подумать о его возрождении? От этого выиграют и хоккеисты, ведь играть, пусть и в не самой статусном турнире, лучше, чем тренироваться до 30 апреля.

Но больше всего это нужно зрителям. В конце февраля для 13 команд сезон закончится, а болельщики простятся со своими любимцами аж на полгода! С конца «регулярки» до начала нового чемпионата — шесть месяцев. Кубок надежды мог хотя бы немного сократить эту дистанцию, утолив хоккейный голод. Медведев предложил вместо денежного приза разыгрывать преференции, в том числе по календарю, но лига, заявляющая о своей прибыльности, могла бы и поделиться с теми клубами, которые донесут до игроков значимость утешительного кубка.

Голышеву не помогло отсутствие «розовых маек». Кризис глубже?

Почему-то считается, что игровой кризис Анатолия Голышева, который в прошлом сезоне наколотил 25 голов, а в этом докатился до Высшей лиги, был связан с личностью Андрея Разина. Якобы экс-главный тренер «Автомобилиста» пережимал гайки и был несправедлив к молодому нападающему. В конце концов, это с подачи Разина Голышев отправился покорять Нижний Тагил. Вот только отставка «душителя» не исправила ситуацию.



Более того, при Владимире Крикунове статистика Голышева только ухудшилась. Если в 24 играх под руководством Разина он набрал 9 (3+6) очков, то после пришествия Крикунова 4 (2+2) очка в 16 матчах. Дело явно не в персоне главного тренера. А то, что недавно Голышев в совершенно безобидной ситуации «убил» Вацлава Недороста и схлопотал дисквалификацию на три матча, говорит о том, что талантливый нападающий свернул не на ту дорогу. Грязная игра — явно не его амплуа. Скорее это нервы и обозлённость на самого себя.