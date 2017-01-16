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16 января 2017, 18:13 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Медвешчак» в феврале-марте определится с участием в КХЛ в сезоне-2017/18

МОСКВА, 16 янв — Р-Спорт. Руководство загребского «Медвешчака» примет решение об участии команды в сезоне КХЛ-2017/18 в феврале или марте, заявил директор по коммуникациям загребского клуба Ранко Вучинич.

«Медвешчак» выступает в КХЛ с сезона-2013/14. Хорватский клуб из-за задолженности перед игроками до середины октября по решению КХЛ не имел возможности заявлять новых хоккеистов.

«Будет ли “Медвешчак” в следующем сезоне выступать в КХЛ или (австрийской лиге) EBEL, зависит от целого ряда моментов, и особенно финансовых и геополитических. Решение, где “Медвешчак” будет выступать в следующем сезоне, станет известно в конце февраля или в марте. На данный момент мы выступаем в чемпионате КХЛ, и мы чрезвычайно благодарны и гордимся тем, что клуб может конкурировать в этом чемпионате высокого класса», — заявил Вучинич, которого цитирует официальный сайт «Медвешчака».

В регулярном чемпионате-2016/17 «Медвешчак» набрал 62 очка после 50 матчей и занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

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