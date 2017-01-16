Хорватский «Медвешчак» может покинуть КХЛ по окончании сезона
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Хорватский «Медвешчак» может покинуть Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) по окончании сезона.
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Об этом сообщил директор департамента по связям с общественностью клуба Радко Вучинич, которого цитирует
Решение по этому вопросу будет принято в конце февраля — начале марта.
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