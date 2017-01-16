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16 января 2017, 17:39 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Хорватский «Медвешчак» может покинуть КХЛ по окончании сезона

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Хорватский «Медвешчак» может покинуть Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) по окончании сезона.

Решение по этому вопросу будет принято в конце февраля — начале марта. Увеличить
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Об этом сообщил директор департамента по связям с общественностью клуба Радко Вучинич, которого цитирует пресс-служба.

Решение по этому вопросу будет принято в конце февраля — начале марта.

Медвешчак
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