Хорватский «Медвешчак» может покинуть КХЛ по окончании сезона

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Об этом сообщил директор департамента по связям с общественностью клуба Радко Вучинич, которого цитирует пресс-служба.

Решение по этому вопросу будет принято в конце февраля — начале марта.