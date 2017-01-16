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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28445202/
16 января 2017, 17:38 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Рижское «Динамо» по буллитам победило «Куньлунь» в матче КХЛ

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Рижское «Динамо» по буллитам победило пекинский «Куньлунь» со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Латвийский клуб потерял шансы на выход в <nobr>плей-офф.</nobr> Увеличить
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Шайбы в составе победителей забросили Оскар Цибульскис (2-я минута), Роберт Липсбергс (9) и Гинтс Мейя (11). У проигравших отличились Мартин Бакош (42), Туукка Мянтюля (48) и Чед Рау (60). Победный буллит на счету Лауриса Дарзиньша.

По ходу встречи китайская команда отыгралась со счета 0:3, а третью шайбу забросила за девять секунд до конца матча.

«Динамо» идет последним в турнирной таблице Западной конференции, набрав 47 очков, клуб потерял шансы на выход в плей-офф. «Куньлунь», в активе которого 71 очко, занимает восьмое место на Востоке.

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