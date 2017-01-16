Рижское «Динамо» по буллитам победило «Куньлунь» в матче КХЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Шайбы в составе победителей забросили Оскар Цибульскис (2-я минута), Роберт Липсбергс (9) и Гинтс Мейя (11). У проигравших отличились Мартин Бакош (42), Туукка Мянтюля (48) и Чед Рау (60). Победный буллит на счету Лауриса Дарзиньша.

По ходу встречи китайская команда отыгралась со счета 0:3, а третью шайбу забросила за девять секунд до конца матча.