Рижское «Динамо» по буллитам победило «Куньлунь» в матче КХЛ
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Рижское «Динамо» по буллитам победило пекинский «Куньлунь» со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Шайбы в составе победителей забросили Оскар Цибульскис (2-я минута), Роберт Липсбергс (9) и Гинтс Мейя (11). У проигравших отличились Мартин Бакош (42), Туукка Мянтюля (48) и Чед Рау (60). Победный буллит на счету Лауриса Дарзиньша.
По ходу встречи китайская команда отыгралась со счета 0:3, а третью шайбу забросила за девять секунд до конца матча.
«Динамо» идет последним в турнирной таблице Западной конференции, набрав 47 очков, клуб потерял шансы на выход в
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