Ялонен: Нелегко проигрывать, когда ведёшь 2:0, «Амур» заслуженно набрал очки

«Во-первых, поздравляю “Амур” с победой. Мы очень хорошо начали, вели два гола. Думаю, у нас были моменты, чтобы забить третий гол. Мы этого не смогли сделать, и это нормально: если не забиваешь ты — забивает соперник. Нелегко проигрывать, когда ведёшь 2:0, но отмечу, что хорошо играл соперник и заслуженно набрал очки», — сказал специалист на пресс-конференции.