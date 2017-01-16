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16 января 2017, 16:53 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Ялонен: Нелегко проигрывать, когда ведёшь 2:0, «Амур» заслуженно набрал очки

Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен прокомментировал поражение от «Амура» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Во-первых, поздравляю “Амур” с победой. Мы очень хорошо начали, вели два гола. Думаю, у нас были моменты, чтобы забить третий гол. Мы этого не смогли сделать, и это нормально: если не забиваешь ты — забивает соперник. Нелегко проигрывать, когда ведёшь 2:0, но отмечу, что хорошо играл соперник и заслуженно набрал очки», — сказал специалист на пресс-конференции.

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