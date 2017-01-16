Вудкрофт: «Динамо» старалось играть по счёту

«Нам повезло, что мы смогли победить сегодня. “Адмирал” — крепкая команда с хорошим подбором исполнителей, они играют быстро и опасно. Мы хорошо начали матч. Сделали несколько тактических шагов и за счёт этого смогли вырваться вперёд.



Начиная с середины первого периода и до финальной сирены игра была равной. Мы старались играть по счёту и не подпускать соперника близко. Это победа даст нам приятное ощущение на всю нашу долгую дорогу домой», — сказал Вудкрофт на пресс-конференции.