Вудкрофт: «Динамо» старалось играть по счёту
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (5:3).
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«Нам повезло, что мы смогли победить сегодня. “Адмирал” — крепкая команда с хорошим подбором исполнителей, они играют быстро и опасно. Мы хорошо начали матч. Сделали несколько тактических шагов и за счёт этого смогли вырваться вперёд.
Начиная с середины первого периода и до финальной сирены игра была равной. Мы старались играть по счёту и не подпускать соперника близко. Это победа даст нам приятное ощущение на всю нашу долгую дорогу домой», — сказал Вудкрофт на
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