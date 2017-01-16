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16 января 2017, 16:53 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Вудкрофт: «Динамо» старалось играть по счёту

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (5:3).

Главный тренер минского Динамо <span class=error>Крэйг</span> Вудкрофт подвёл итоги матча регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span> с Адмиралом (5:3). Увеличить
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«Нам повезло, что мы смогли победить сегодня. “Адмирал” — крепкая команда с хорошим подбором исполнителей, они играют быстро и опасно. Мы хорошо начали матч. Сделали несколько тактических шагов и за счёт этого смогли вырваться вперёд.

Начиная с середины первого периода и до финальной сирены игра была равной. Мы старались играть по счёту и не подпускать соперника близко. Это победа даст нам приятное ощущение на всю нашу долгую дорогу домой», — сказал Вудкрофт на пресс-конференции.

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