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16 января 2017, 15:39 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Атюшов получил удаление до конца игры с «Йокеритом» за удар в голову

Защитник хабаровского «Амура» Виталий Атюшов получил большой и дисциплинарный до конца игры штраф за атаку в область головы нападающего «Йокерита» Томми Хухталы.

Эпизод случился за 4 секунды до конца матча при счёте 3:2 в пользу «Амура», когда «Йокерит» пытался организовать финальный штурм: Атюшов дважды ударил соперника клюшкой в область шеи, после чего финский нападающий упал на лёд. В нынешнем сезоне на счету 37-летнего Атюшова 5 (1+4) очков в 37 матчах и 8 минут штрафа.

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