Атюшов получил удаление до конца игры с «Йокеритом» за удар в голову

Эпизод случился за 4 секунды до конца матча при счёте 3:2 в пользу «Амура», когда «Йокерит» пытался организовать финальный штурм: Атюшов дважды ударил соперника клюшкой в область шеи, после чего финский нападающий упал на лёд. В нынешнем сезоне на счету 37-летнего Атюшова 5 (1+4) очков в 37 матчах и 8 минут штрафа.