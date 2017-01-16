Атюшов получил удаление до конца игры с «Йокеритом» за удар в голову
Защитник хабаровского «Амура» Виталий Атюшов получил большой и дисциплинарный до конца игры штраф за атаку в область головы нападающего «Йокерита» Томми Хухталы.
Эпизод случился за 4 секунды до конца матча при счёте 3:2 в пользу «Амура», когда «Йокерит» пытался организовать финальный штурм: Атюшов дважды ударил соперника клюшкой в область шеи, после чего финский нападающий упал на лёд. В нынешнем сезоне на счету 37-летнего Атюшова 5 (1+4) очков в 37 матчах и 8 минут штрафа.
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