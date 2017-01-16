Хоккеисты минского «Динамо» завершили выездную серию победой над «Адмиралом»

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Команда из Владивостока под руководством белорусского специалиста Александра Андриевского ведет упорную борьбу в Восточной конференции КХЛ за право сыграть в плей-офф и очки терять на домашней площадке была не намерена. Однако минчане в первом периоде прошедшего матча сделали хороший задел в голах, который позволил им добиться успеха.

«Адмирал» (Владивосток) — «Динамо-Минск» — 3:5 (1:3, 1:2, 1:0).

Владивосток. «Фетисов-Арена». 5088 зрителей.

«Адмирал»: Третьяк (Серебряков, 3.44; 58.43−60.00); Бартулис (к) — Блум, Краснослободцев — Райт — Саболич; Моррисонн — Волченков, Горшков — Саюстов — Александров; Земченок — Гавриленко, Казаков — Макаренко — Жафяров; Плотников — Иванов — Сигарев; Курашов, Алексеев.

«Динамо-Минск»: Скривенс; Граньяни — Коробов, Палушай — Эллисон — Петтерссон; Хенкель — Шинкевич, Дрозд — Костицын — Матерухин; Лисовец — Готовец, Гаврус — Стась — Павлович (к); Китаров — Волков — Степанов.

Шайбы: 0:1 — Палушай (Петтерссон, Лисовец, 2.49); 0:2 — Китаров (Степанов, Волков, 3.43); 0:3 — Граньяни (Матерухин, Дрозд, 11.11); 1:3 — Плотников (11.29); 1:4 — Степанов (Волков, Китаров, 20.48); 2:4 — Саюстов (28.36, в большинстве); 2:5 — Стась (Дрозд, 36.08); 3:5 — Макаренко (49.21).

Броски: 43 — 32.

Штраф: 12 — 34.

Начало встречи на «Фетисов-Арене» подопечные Крэйга Вудкрофта, безусловно, могут записать себе в актив. На 3-й минуте динамовцы на высокой скорости вошли в зону соперника, и продольная передача Аарона Палушая превратилась в гол. Защитникам и вратарю «Адмирала» отбить шайбу на пятачке активно мешал Фредрик Петтерссон, что и позволило «Динамо» открыть счет.

После успеха гости продолжали прессинговать «моряков» в чужой зоне. Через минуту удача была на стороне Александра Китарова, поборовшегося у ворот Максима Третьяка — 2:0. В итоге голкипер «Адмирала» уступил место в воротах своему сменщику Никите Серебрякову. Однако и он долго не оставался «сухим». На 12-й минуте со средней дистанции классный кистевой бросок в нижний угол удался Марку-Андре Граньяни — 3:0. Без ошибок провести первый период динамовцам все же не удалось. Кристиан Хенкель, пытаясь выбросить шайбу в среднюю из-за собственных ворот, угодил в конек своего партнера, и шайба рикошетом отскочила в ворота Бена Скривенса — 3:1. После этого курьезного гола подопечные Александра Андриевского постарались перехватить инициативу. Вдобавок динамовцы лишись одного из защитников — Дмитрия Коробова, который во время потасовки с лавочки запасных выбежал на лед, за что и схлопотал дисциплинарный штраф.

Увеличил преимущество в счете минчан в самом начале второго периода Андрей Степанов. Хоккеисты «Адмирала» излишне увлеклись нападение и пропустили контратаку, которую завершил форвард «Динамо». Хозяева площадки смогли сократить отставание при игре в большинстве, когда на площадке у «зубров» находились лишь три игрока — 4:2. Однако лимит на курьезные голы в прошедшей встрече к середине второго периода не был исчерпан. Андрей Стась от правого борта сделал наброс на пятачок ворот хозяев, где голкипер Никита Серебряков неудачно действовал клюшкой. Шайба проскочила над плечом стража ворот — 5:2.

В заключительные 20 минут динамовцы постарались дисциплинированно сыграть в защите и пропустили лишь одну шайбу. В итоге дружина Крэйга Вудкрофта одержала вторую победу подряд и набрала 82 очка в 48 матчах.

«Очень хорошо начали встречу во Владивостоке. Думаю, две быстрые шайбы в нашем исполнении предопределили исход поединка. В целом удовлетворен завершившейся выездной серией, за исключением матча с хабаровским «Амуром», — отметил после игры главный тренер минчан Крэйг Вудкрофт.

«Динамо» занимает шестое место в Западной конференции. Следующий матч в КХЛ «зубры» проведут 19 января с рижским «Динамо» в «Минск-Арене». Начало встречи в 19.30.