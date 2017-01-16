«Йокерит» потерпел пятое поражение подряд в КХЛ, проиграв «Амуру»
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Хабаровский «Амур» одержал победу над хельсинкским «Йокеритом» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Теэму Рамстедт (33-я минута), Никита Камалов (42) и Владислав Ушенин (45). У проигравших отличились Брайан О’Нил (25) и Петер Регин (30). «Йокерит» продлил серию поражений до пяти матчей.
В турнирной таблице Восточной конференции «Амур» занимает 12-е место, набрав в 51 матче 59 очков, «Йокерит» на Западе с 75 баллами после 50 игр идет восьмым.
«Амур» в следующем матче на своем льду примет владивостокский «Адмирал», «Йокерит» в гостях сыграет с
Главные тренеры
|Андрей Мартемьянов
|Юкка Ялонен
Вратари
|Юха Метсола
|Райан Запольски 57:53
|2-й период
|Брайан О`Нилл (Ч. Геноуэй)
|24:08
|25:07
|Ян I Коларж
|25:45
|Вячеслав Ушенин
|28:27
|Вячеслав Ушенин
|Петер Регин (Ч. Геноуэй)
|29:10
|29:42
|Илья Горохов
|Мика Ниеми
|29:42
|32:52
|Теему Рамстедт (К. Куусела, Ю. Назаров)
|33:37
|Дмитрий Лютов
|33:37
|Ян I Коларж
|33:37
|Дмитрий Лютов
|Маси Марьямяки
|33:37
|Оливер Лауридсен
|33:37
|38:44
|Илья Горохов
|Сакари Салминен
|38:50
|3-й период
|41:36
|Никита Камалов (К. Капустин)
|Чарльз Геноуэй
|44:26
|44:42
|Владислав Ушенин (Вяч. Ушенин)
|46:49
|57:36
|Александр Елесин
|Мика Ниеми
|57:36
|59:56
|Виталий Атюшов
|59:56
|Виталий Атюшов
|Томми Хухтала
|59:56
Статистика
|54
|Штрафное время
|19
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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