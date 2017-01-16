«Йокерит» потерпел пятое поражение подряд в КХЛ, проиграв «Амуру»

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Теэму Рамстедт (33-я минута), Никита Камалов (42) и Владислав Ушенин (45). У проигравших отличились Брайан О’Нил (25) и Петер Регин (30). «Йокерит» продлил серию поражений до пяти матчей.

В турнирной таблице Восточной конференции «Амур» занимает 12-е место, набрав в 51 матче 59 очков, «Йокерит» на Западе с 75 баллами после 50 игр идет восьмым.