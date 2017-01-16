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16 января 2017, 15:24 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Йокерит» потерпел пятое поражение подряд в КХЛ, проиграв «Амуру»

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Хабаровский «Амур» одержал победу над хельсинкским «Йокеритом» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Теэму Рамстедт (33-я минута), Никита Камалов (42) и Владислав Ушенин (45). У проигравших отличились Брайан О’Нил (25) и Петер Регин (30). «Йокерит» продлил серию поражений до пяти матчей.

В турнирной таблице Восточной конференции «Амур» занимает 12-е место, набрав в 51 матче 59 очков, «Йокерит» на Западе с 75 баллами после 50 игр идет восьмым.

«Амур» в следующем матче на своем льду примет владивостокский «Адмирал», «Йокерит» в гостях сыграет с санкт-петербургским СКА. Обе встречи пройдут 19 января.

16.01.2017 12:30 Регулярный чемпионат "Платинум Арена"
Амур 3:2 Йокерит
(0:0, 1:2, 2:0)
Главные тренеры
Андрей Мартемьянов Юкка Ялонен
Вратари
Юха Метсола Райан Запольски 57:53
2-й период
Брайан О`Нилл (Ч. Геноуэй) 24:08
25:07 Ян I Коларж
25:45 Вячеслав Ушенин
28:27 Вячеслав Ушенин
Петер Регин (Ч. Геноуэй) 29:10
29:42 Илья Горохов
Мика Ниеми 29:42
32:52 Теему Рамстедт (К. Куусела, Ю. Назаров)
33:37 Дмитрий Лютов
33:37 Ян I Коларж
33:37 Дмитрий Лютов
Маси Марьямяки 33:37
Оливер Лауридсен 33:37
38:44 Илья Горохов
Сакари Салминен 38:50
3-й период
41:36 Никита Камалов (К. Капустин)
Чарльз Геноуэй 44:26
44:42 Владислав Ушенин (Вяч. Ушенин)
46:49
57:36 Александр Елесин
Мика Ниеми 57:36
59:56 Виталий Атюшов
59:56 Виталий Атюшов
Томми Хухтала 59:56
Статистика
54 Штрафное время 19
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Йокерит
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