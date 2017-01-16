Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28443030/
16 января 2017, 15:14 | Хоккей: КХЛ | Советский спорт

«Россию обвиняют в допинге. Лучше играйте честно!» Нота протеста от Разина

Главный тренер «Югры» Андрей Разин после поражения в Братиславе от «Слована» (2:3) пошел чуть ли не на политический конфликт с хозяевами.

Главный тренер <span class=error>Югры</span> Андрей <span class=error>Разин</span> после поражения в Братиславе от <span class=error>Слована</span> (2:3) пошел чуть ли не на политический конфликт с хозяевами. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Андрей Разин в воскресенье вечером был бесподобен. После рядового матча со «Слованом», он неожиданно поднял куда более мощную и злободневную тему отношений между Россией и Европой.

— Мы знали, что у «Слована» было несколько матчей подряд, поэтому настраивали ребят на максимально быстрый хоккей, — отметил Андрей Разин на послематчевой пресс-конференции. — Но к сожалению, первые 40 минут мы слишком много играли в меньшинстве. Причем, глупые фолы совершали. Плюс пятиминутное удаление получили. Хорошо, что выстояли, не опустили руки. Могли отыграться, были моменты. Жалко, что не получилось.

…Поначалу все шло в рамках обычного разбора хоккейного поединка. Но вот потом тренер «Югры» широко улыбнулся журналистам. И тут началось!

— Но хочется сказать еще вот о чем, — продолжил свою речь Разин — Россию сейчас обвиняют во всем, в чем только можно. В допинге там… Да вообще во всем! Словаки — дружественная нам страна. Я так думаю (при этом Разин опять хитро улыбнулся и пристально посмотрел на главного тренера «Слована» Милоша Ржигу). Поэтому хочу обратить внимание на один момент. Давайте играть честно! Сегодня мы и так много времени провели в меньшинстве. Так зачем было выключать время на табло и давать «Словану» еще 20, а может быть и 30 секунд лишнего большинства?! Еще раз повторю: Давайте играть честно! Это я говорю на будущее. А так поздравляю словаков с победой.

…Интересно, что обычно импульсивный и излишне горячий Ржига на этот раз не особо протестовал после обвинений Разина в жульничестве. Пан Милош сказал только, что «может только улыбаться в ответ на слова тренера гостей».

Однако, когда Разин уже уходил с пресс-конференции между тренерами состоялся еще один разговор накоротке.

— Андрей, не обижайся, — сказал Ржига, обнимая коллегу за плечи. — У меня в последних матчах тоже удалений было много….

— Ну как так, у меня тринадцать минут, а у вас всего две, — вскинулся было Разин. — А в концовке… Да, ладно.

С этими словами наставник «Югры» махнул рукой и вышел.

Слава Богу, конфликт вроде был улажен. Высылки дипломатов, похоже, не будет.

Но в одном Разин прав — играть надо честно. И не только в хоккей….

15.01.2017 19:30 Зрители 9708 Регулярный чемпионат Ondrej Nepela Arena (Orange Arena)
Слован 3:2 Югра
(1:0, 1:0, 1:2)
Главные тренеры
Милош Ржига Андрей Разин
Вратари
Барри Браст Александр Шарыченков 58:56
1-й период
Олег Погоришный 04:30
04:42 Жига Еглич (М. Серсен, Дж. Чичу)
06:46 Патрик Бачик
12:12
2-й период
Александр Угольников 25:47
Евгений Лапенков 30:50
32:03 Джонатан Чичу (Дж. Тэйфф, М. Серсен)
Никита Хлыстов 37:28
Никита Хлыстов 37:28
3-й период
51:37 Игорь Мусатов (Т. Сурови, К. Чипчура)
Андрей Алексеев (К. Беляев, Е. Кулик) 51:48
Антон Королев (Е. Лапенков, Е. Кулик) 54:39
Статистика
2 Штрафное время 33
5 Игра в большинстве 1
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Андрей Рогачев (Москва, Россия)
Главный судья Петер Гебеи (Венгрия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Югра
Новости Матчи Состав Статистика
Слован
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
13 января

После просмотра этого нокаута Василий Уткин сравнил ММА с Зоопарком

Женская сборная России по хоккею избила сборную Чехии (видео драки)

Почему требования 19 стран против России это хорошо