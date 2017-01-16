«Россию обвиняют в допинге. Лучше играйте честно!» Нота протеста от Разина
Главный тренер «Югры» Андрей Разин после поражения в Братиславе от «Слована» (2:3) пошел чуть ли не на политический конфликт с хозяевами.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Андрей Разин в воскресенье вечером был бесподобен. После рядового матча со «Слованом», он неожиданно поднял куда более мощную и злободневную тему отношений между Россией и Европой.
— Мы знали, что у «Слована» было несколько матчей подряд, поэтому настраивали ребят на максимально быстрый хоккей, — отметил Андрей Разин на послематчевой
…Поначалу все шло в рамках обычного разбора хоккейного поединка. Но вот потом тренер «Югры» широко улыбнулся журналистам. И тут началось!
— Но хочется сказать еще вот о чем, — продолжил свою речь Разин — Россию сейчас обвиняют во всем, в чем только можно. В допинге там… Да вообще во всем! Словаки — дружественная нам страна. Я так думаю (при этом Разин опять хитро улыбнулся и пристально посмотрел на главного тренера «Слована» Милоша Ржигу). Поэтому хочу обратить внимание на один момент. Давайте играть честно! Сегодня мы и так много времени провели в меньшинстве. Так зачем было выключать время на табло и давать «Словану» еще 20, а может быть и 30 секунд лишнего большинства?! Еще раз повторю: Давайте играть честно! Это я говорю на будущее. А так поздравляю словаков с победой.
…Интересно, что обычно импульсивный и излишне горячий Ржига на этот раз не особо протестовал после обвинений Разина в жульничестве. Пан Милош сказал только, что «может только улыбаться в ответ на слова тренера гостей».
Однако, когда Разин уже уходил с
— Андрей, не обижайся, — сказал Ржига, обнимая коллегу за плечи. — У меня в последних матчах тоже удалений было много….
— Ну как так, у меня тринадцать минут, а у вас всего две, — вскинулся было Разин. — А в концовке… Да, ладно.
С этими словами наставник «Югры» махнул рукой и вышел.
Слава Богу, конфликт вроде был улажен. Высылки дипломатов, похоже, не будет.
Но в одном Разин прав — играть надо честно. И не только в хоккей….
|15.01.2017 19:30
|Зрители 9708
|Регулярный чемпионат
|Ondrej Nepela Arena (Orange Arena)
|Милош Ржига
|Андрей Разин
|Барри Браст
|Александр Шарыченков 58:56
|1-й период
|Олег Погоришный
|04:30
|04:42
|Жига Еглич (М. Серсен, Дж. Чичу)
|06:46
|Патрик Бачик
|12:12
|2-й период
|Александр Угольников
|25:47
|Евгений Лапенков
|30:50
|32:03
|Джонатан Чичу (Дж. Тэйфф, М. Серсен)
|Никита Хлыстов
|37:28
|Никита Хлыстов
|37:28
|3-й период
|51:37
|Игорь Мусатов (Т. Сурови, К. Чипчура)
|Андрей Алексеев (К. Беляев, Е. Кулик)
|51:48
|Антон Королев (Е. Лапенков, Е. Кулик)
|54:39
|2
|Штрафное время
|33
|5
|Игра в большинстве
|1
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Андрей Рогачев (Москва, Россия)
|Главный судья
|Петер Гебеи (Венгрия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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