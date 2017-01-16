КХЛ. Минское «Динамо» в гостях нанесло поражение «Адмиралу»
В рамках регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» в гостевом матче обыграло «Адмирал» из Владивостока со счетом 5:3.
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АДМИРАЛ — ДИНАМО Мн — 3:5 (1:3, 1:2, 1:0).
ВЛАДИВОСТОК. КСК «Фетисов Арена». Начало — в 12.30.
АДМИРАЛ: Третьяк (Серебряков, 3.44); Бартулис (к) — Блум, Краснослободцев — Райт — Саболич; Моррисонн — Волченков, Горшков — Саюстов — Александров; Земченок — Гавриленко, Казаков — Макаренко — Жафяров; Плотников — Иванов — Сигарев; Курашов, Алексеев.
ДИНАМО: Скривенс; Граньяни — Коробов, Палушай — Эллисон — Петтерссон; Хенкель — Шинкевич, Дрозд — Костицын — Матерухин; Лисовец — Готовец, Гаврус — Стась — Павлович (к); Китаров — Волков — Степанов.
ШАЙБЫ: 0:1 — Петтерссон (Палушай, Лисовец, 2.49). 0:2 — Китаров (Степанов, Волков, 3.43). 0:3 — Граньяни (Матерухин, Дрозд, 11.11). 1:3 — Плотников (11.29). 1:4 — Степанов (Волков, Китаров, 20.48). 2:4 — Саюстов (28.36 — бол.). 2:5 — Стась (Дрозд, 36.08). 3:5 — Макаренко (49.21).
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