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16 января 2017, 15:07 | Хоккей: КХЛ | «Прессбол»

КХЛ. Минское «Динамо» в гостях нанесло поражение «Адмиралу»

В рамках регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» в гостевом матче обыграло «Адмирал» из Владивостока со счетом 5:3.

В рамках регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span> минское Динамо в гостевом матче обыграло Адмирал из Владивостока со счетом 5:3. Увеличить
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АДМИРАЛ — ДИНАМО Мн — 3:5 (1:3, 1:2, 1:0).

ВЛАДИВОСТОК. КСК «Фетисов Арена». Начало — в 12.30.

АДМИРАЛ: Третьяк (Серебряков, 3.44); Бартулис (к) — Блум, Краснослободцев — Райт — Саболич; Моррисонн — Волченков, Горшков — Саюстов — Александров; Земченок — Гавриленко, Казаков — Макаренко — Жафяров; Плотников — Иванов — Сигарев; Курашов, Алексеев.

ДИНАМО: Скривенс; Граньяни — Коробов, Палушай — Эллисон — Петтерссон; Хенкель — Шинкевич, Дрозд — Костицын — Матерухин; Лисовец — Готовец, Гаврус — Стась — Павлович (к); Китаров — Волков — Степанов.

ШАЙБЫ: 0:1 — Петтерссон (Палушай, Лисовец, 2.49). 0:2 — Китаров (Степанов, Волков, 3.43). 0:3 — Граньяни (Матерухин, Дрозд, 11.11). 1:3 — Плотников (11.29). 1:4 — Степанов (Волков, Китаров, 20.48). 2:4 — Саюстов (28.36 — бол.). 2:5 — Стась (Дрозд, 36.08). 3:5 — Макаренко (49.21).

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